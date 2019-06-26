Польща планує звільнити від податків молодь до 26 років



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Польський уряд планує заохотити молодих поляків залишатися працювати у Польщі, а не виїжджати на роботу до країн Західної Європи

За розрахунками польського уряду, звільнення молоді від податку виллється в ефект «тринадцятої зарплати»

Польський уряд затвердив законопроект, яким пропонують запровадити нульову ставку податку на доходи для громадян країни віком до 26 років.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Таким чином польський уряд планує заохотити молодих поляків залишатися працювати у Польщі, а не виїжджати на роботу до країн Західної Європи. За розрахунками польського уряду, з 2004 року, коли країна вступила до ЄС, з Польщі виїхало близько 1,5 мільйона людей.

Розмір ставки податку на доходи громадян у Польщі складає від 18%. За розрахунками польського уряду, звільнення молоді від цього податку виллється в ефект «тринадцятої зарплати».

Раніше у Польщі повідомляли, що з країни може виїхати близько чверті всіх українських заробітчан після відкриття ринку праці у Німеччині.

Раніше повідомлялось, що українці працюють на 20% всіх польських компаній, а близько 450 тисяч українців сплачують у Польщі соціальні внески.

Зазначимо, що раніше у Світовому банку оцінили обсяги переказу українських трудових мігрантів до України на рівні 14 мільярдів доларів. За оцінками Національного банку вони у 2018 році склали 10,88 мільярда доларів.