У Польщі власниця фірми, яка не допомогла працівнику з України, отримає п’ять років в’язниці



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Українець, який працював на підприємстві з виробництва трун, знепритомнів на роботі, а власниця фірми вирішила вивезти його до лісу, де і залишила, - поліція

У Польщі власниці фірми, яка не допомогла працевлаштованому у неї громадянину України, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що українець, який працював на підприємстві з виробництва трун, знепритомнів на роботі, а власниця фірми вирішила вивезти його до лісу, де і залишила. «Тіло чоловіка знайшли лісники у лісі неподалік міста Вонґровєц у Великопольському воєводстві», - йдеться у повідомленні.

Як інформує видання «Gazeta Wyborcza», жінку арештували.

Речник великопольської поліції Анджей Боровяк заявив у понеділок, що кільканадцять днів тому у лісі неподалік Вонґровця знайшли тіло чоловіка.

Боровяк повідомив, що поліцейські, котрі взялися за справу, ідентифікували померлого. Ним виявився 36-річний громадянин України. Чоловік працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль.

«Поліцейські з’ясували, що у спекотний день чоловіку стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власницю, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник з терену закладу. Не було його також вдома, де мешкав. За дивних обставин зник також один з українців, котрий з ним мешкав і працював», - підкреслив Боровяк.

Він додав, що «після вивчення усієї інформації та домовленостей з прокуратурою, поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. За декілька днів вони виявили його в одному з гостелів в Ломжі».

За інформацію Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному чоловіку, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався та приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.