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    Минулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі (фото)

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    Минулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі (фото)
    фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

    Міністерство національної оборони Польщі викликає білоруського військового аташе для пояснень

    Минулої ночі з території Білорусі в бік Польщі були здійснені постріли з пневматичної зброї, внаслідок чого було пошкоджено освітлювальні прилади, розміщені на кордоні. Про це Міністерство оборони Польщі повідомляє у Twitter.

    «В околицях Тересполя обстріляли освітлювальні прилади, встановлені солдатами Війська Польського на кордоні з Білоруссю. Ліхтарі були знищені в результаті пострілів із пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі», – зазначено у повідомленні.

    Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав такі провокації білоруських служб абсолютно неприйнятними та заявив про намір викликати до Міністерства національної оборони країни військового аташе Білорусі.

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    Минулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі (фото)
    Минулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі (фото)
    Минулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі (фото)
    фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

    Зазначимо, що, згідно з повідомленням прикордонної служби Польщі, упродовж минулої доби було зафіксовано 102 спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону з боку мігрантів. Було винесено 5 рішень про виїзд з території Польщі. Кілька груп іноземців намагалися потрапити на територію Республіки Польща на ділянці, що охороняється ПСЖ у Мельнику.

    Нагадаємо, 29 листопада мігранти закидали прикордонників Польщі петардами та камінням.

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    Теги: Польща санкції мігранти Литва кордон
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    Минулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі (фото)