Лукашенко заявив, що Литва «скидає» тіла померлих мігрантів на територію Білорусі

Диктатор вкотре звинуватив Євросоюз у створенні міграційної кризи

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив владу Литви у скиданні тіл мігрантів на кордоні між двома країнами. Про це повідомляє видання Euronews.

Білоруський диктатор заявив, що що білоруські прикордонники знайшли тіла двох мігрантів, залишених на кордоні, імовірно, ще упродовж вихідних.

«Тіло, чи, напевно, ще живу людину кладуть у спальний мішок і кидають на кордон. Яка гидота!», – обурився очільник Білорусі.

Також диктатор вкотре звинуватив у спричиненні поточної міграційної кризи, що виникла на кордоні Білорусі з країнами ЄС, европейські країни, які, нібито діють у рамках західної змови проти Білорусі та Росії.

В свою чергу Державна прикордонна служба Литви відкинула звинувачення диктатора, нагадавши, що упродовж міграційної кризи чинна білоруська влада неодноразово намагалася інсценувати та скеровувати побиття, або навіть спричинення смерті мігрантів, щоб у подальшому звинуватити у їхній смерті держави Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що підтримає Путіна у разі нападу Росії на Україну.

Також нещодавно одіозний диктатор пообіцяв влаштувати різанину причетним до «кризи мігрантів».

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