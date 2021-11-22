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    Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео)

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    Всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону Польщі - Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео)

    Всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону Польщі

    фото: Kancelaria Premiera / Twitter

    Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби, відзначають прикордонники

    Минулої доби, 21 листопада, мігранти вчергове намагалися силоміць потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група зі 150 біженців хотіла прорватися через кордон у районі села Дубичі-Церківні. Про це сьогодні повідомляє польська прикордонна служба у Twitter.

    «Учора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється, в Дубичі-Церківні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією польських прикордонників, всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону, а за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

    Крім того, щодо 58 осіб було винесено ухвали про депортацію з території Польщі.

    Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

    У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти кордон
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    Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео)