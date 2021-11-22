Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео)

Всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону Польщі

Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби, відзначають прикордонники

Минулої доби, 21 листопада, мігранти вчергове намагалися силоміць потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група зі 150 біженців хотіла прорватися через кордон у районі села Дубичі-Церківні. Про це сьогодні повідомляє польська прикордонна служба у Twitter.

«Учора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється, в Дубичі-Церківні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби», – йдеться в повідомленні.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

За інформацією польських прикордонників, всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону, а за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

Крім того, щодо 58 осіб було винесено ухвали про депортацію з території Польщі.

Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.