Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь

Олександр Лукашенко каже, що Білорусь готова до повернення ядерної зброї

За словами диктатора, ядерна зброя повернеться в Білорусь, якщо аналогічні системи НАТО опиняться в Польщі

Невизнаний глава Білорусі Олександр Лукашенко запропонує президенту РФ Володимиру Путіну повернути в Білорусь ядерну зброю. Про це він заявив в інтерв'ю «Риа Новости».

За словами Лукашенка, це може статися, якщо аналогічні системи НАТО опиняться в Польщі.

«Ми домовимося якась ядерна зброя, яка буде найефективнішою за такої дотичності. Ми в Білорусі до цього готові. Я як дбайливий господар нічого не зруйнував. Усі сараї стоять на місці», – сказав білоруський диктатор.

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