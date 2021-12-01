Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю
Забороняється перебування у 183 населених пунктах, які знаходяться за 3 км від кордону з Білоруссю
Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський запровадив заборону на відвідини кордону з Білорусією до 1 березня 2022 року.
Зазначається, що забороняється перебування у 183 населених пунктах, які знаходяться за 3 км від кордону з Білоруссю.
На прикордонній території дозволяється перебувати лише місцевим мешканцям та власникам спеціальних дозволів. Раніше на цих землях діяла надзвичайна ситуація.
Заборона діятиме з 1 грудня цього року до 1 березня 2022 року.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що причинами кризи з мігрантами на кордоні стали відмова Євросоюзу (ЄС) будувати табори для біженців та санкції.
Лукашенко нагадав, що Білорусь і ЄС мали угоду про реадмісію, згідно з якою, якщо мігранти потрапили до ЄС через білоруську територію, то Мінськ їх забирав назад і розміщував у Білорусі в таборах для біженців. За його словами, Євросоюз розірвав цю угоду.