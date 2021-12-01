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    Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю

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    На прикордонній території дозволяється перебувати лише місцевим мешканцям та власникам спеціальних дозволів - Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю
    На прикордонній території дозволяється перебувати лише місцевим мешканцям та власникам спеціальних дозволів
    фото: Kacper Pempel/Reuters

    Забороняється перебування у 183 населених пунктах, які знаходяться за 3 км від кордону з Білоруссю

    Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський запровадив заборону на відвідини кордону з Білорусією до 1 березня 2022 року.

    Зазначається, що забороняється перебування у 183 населених пунктах, які знаходяться за 3 км від кордону з Білоруссю.

    На прикордонній території дозволяється перебувати лише місцевим мешканцям та власникам спеціальних дозволів. Раніше на цих землях діяла надзвичайна ситуація.

    Заборона діятиме з 1 грудня цього року до 1 березня 2022 року.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що причинами кризи з мігрантами на кордоні стали відмова Євросоюзу (ЄС) будувати табори для біженців та санкції.

    Лукашенко нагадав, що Білорусь і ЄС мали угоду про реадмісію, згідно з якою, якщо мігранти потрапили до ЄС через білоруську територію, то Мінськ їх забирав назад і розміщував у Білорусі в таборах для біженців. За його словами, Євросоюз розірвав цю угоду.

    Теги: ЄС Польща мігранти
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    Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю