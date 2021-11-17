Мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон (відео)

Польські прикордонники зафільмували, як задля їх засліплення білоруси використовували лазери

Їм допомагають білоруські силовики

Співробітники силових відомств Польщі відбили нову спробу штурму польсько-білоруського кордону, який здійснили мігранти. Відповідне повідомлення опубліковано на Twitter польських прикордонників.

У дописі йдеться про те, що черговий штурм проходив за підтримки білоруських військових, котрі атакували польських силовиків. «Вчорашня невдала спроба перетнути польський кордон близько 50 особами. Білоруські служби супроводжували агресивну групу та застосували лазер. Іноземці закидали польські служби камінням», – ідеться у дописі.

Прессекретар міністра, який координує роботу польських спецслужб, Станіслав Жарін наголошує, що полякам вдалося припинити проникнення мігрантів на територію країни.

Раніше голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в ніч проти 17 листопада невеликі групи мігрантів знову спробували прорватися через польсько-білоруський кордон. За його словами, нелегали поводилися досить агресивно.

Placówka SG w Czeremsze. Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.#zgranicy #NaStrazyGranicy pic.twitter.com/4OfRPqYDH8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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