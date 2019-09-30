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    Вже відомо, хто стане наступним президентом ПАРЄ

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    Рік Дамс&nbsp;вступить на посаду в 2020 році - Вже відомо, хто стане наступним президентом ПАРЄ
    Рік Дамс вступить на посаду в 2020 році

    Повноваження чинного президента Асамблеї Марі-Ліліан Паск'є закінчуються в січні наступного року

    Наступним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стане Рік Дамс з групи лібералів. Про це у своєму Facebook повідомив член делегації в ПАРЄ від України Олексій Гончаренко.

    Як зазначив Гончаренко, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішній сесії ПАРЄ.

    «Це випливає з сьогоднішнього рішення групи лібералів, яка одностайно підтримала його кандидатуру в президенти ПАРЄ. Повноваження чинного президента Асамблеї Марі-Ліліан Паск'є закінчуються в січні наступного року і право запропонувати кандидатуру президента переходить до групи лібералів (ALDE)», - повідомив він.

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    Дамс є членом бельгійської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи з 2007 року. Він входить до групи Альянсу лібералів та демократів для Європи . В даний час він є членом Комітету з правових питань та прав людини; Комітету з політичних питань і демократії: Комітету з інституційних питань.

    Також він був членом Комітету з виконання обов'язків та зобов'язань державами - членами Ради Європи. У цій якості він виступав у якості доповідача Асамблеї Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

    Нагадаємо, сесія ПАРЄ пройде з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська сторона не буде брати участь у сесії на знак протест з-за повернення РФ без виконання вимог резолюцій Асамблеї.

    Як вже відомо, делегації країн Балтії та Грузії у ПАРЄ відмовились брати участь у відкритті осінньої сесії.

    Раніше Гончаренко повідомив, що Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом має намір провести засідання в Києві.

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