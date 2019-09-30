Макрон завтра зустрінеться із Сенцовим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

Зустріч запланована на вівторок, 1 жовтня

Президент Франції Еммануель Макрон у Страсбурзі зустрінеться з українським режисером, колишнім російським політв'язнем Олегом Сенцовим.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зустріч запланована на вівторок, 1 жовтня, у Страсбурзі у кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також програмою візиту до Страсбурга передбачено, що Макрон звернеться до делегатів ПАРЄ та відповість на запитання.

Президент Франції також візьме участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, що пройдуть на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей.

Нагадаємо, сесія ПАРЄ пройде з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська сторона не буде брати участь у сесії на знак протест з-за повернення РФ без виконання вимог резолюцій Асамблеї.

Як вже відомо, делегації країн Балтії та Грузії у ПАРЄ відмовились брати участь у відкритті осінньої сесії.