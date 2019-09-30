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    Макрон завтра зустрінеться із Сенцовим

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    Олег Сенцов&nbsp; - Макрон завтра зустрінеться із Сенцовим
    Олег Сенцов 

    Зустріч запланована на вівторок, 1 жовтня

    Президент Франції Еммануель Макрон у Страсбурзі зустрінеться з українським режисером, колишнім російським політв'язнем Олегом Сенцовим.

    Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

    Зустріч запланована на вівторок, 1 жовтня, у Страсбурзі у кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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    Також програмою візиту до Страсбурга передбачено, що Макрон звернеться до делегатів ПАРЄ та відповість на запитання.

    Президент Франції також візьме участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, що пройдуть на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей.

    Нагадаємо, сесія ПАРЄ пройде з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська сторона не буде брати участь у сесії на знак протест з-за повернення РФ без виконання вимог резолюцій Асамблеї.

    Як вже відомо, делегації країн Балтії та Грузії у ПАРЄ відмовились брати участь у відкритті осінньої сесії.

     

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