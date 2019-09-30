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    Делегації країн Балтії та Грузії влаштували демарш на осінній сесії ПАРЄ

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    <p>Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтік + (Литва, Латвія, Естонія і Грузія)</p> - Делегації країн Балтії та Грузії влаштували демарш на осінній сесії ПАРЄ

    Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтік + (Литва, Латвія, Естонія і Грузія)

    Фото: Facebook Олексія Гончаренка

    Делегація Грузії підтримала рішення України не брати участь в офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ

    Делегації країн Балтії та Грузії у ПАРЄ відмовились брати участь у відкритті осінньої сесії.

    Про це 30 вересня у Facebook повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    «Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтік + (Литва, Латвія, Естонія і Грузія).

    Прийняли наступні спільні рішення:

    • не брати участь в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи
    • не брати участь у відкритті сьогоднішньої сесії
    • о 12.00 провести зустріч з французьким держсекретарем мадам Моншален
    • після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії.

    Окреме спасибі Грузії, делегація якої вже підтримала рішення України не брати участь в офіційних заходах цієї сесії», - написав депутат.

    Нагадаємо, Гончаренко повідомив, що Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом має намір провести засідання в Києві.

    Нагадаємо, у Страсбурзі сьогодні, 30 вересня, розпочинається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Триватиме вона до 4 жовтня.

    Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

    Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.

    Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

    Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи

    21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

    Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.

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