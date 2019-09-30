Делегації країн Балтії та Грузії влаштували демарш на осінній сесії ПАРЄ
Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтік + (Литва, Латвія, Естонія і Грузія)
Делегація Грузії підтримала рішення України не брати участь в офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ
Делегації країн Балтії та Грузії у ПАРЄ відмовились брати участь у відкритті осінньої сесії.
Про це 30 вересня у Facebook повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтік + (Литва, Латвія, Естонія і Грузія).
Прийняли наступні спільні рішення:
- не брати участь в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи
- не брати участь у відкритті сьогоднішньої сесії
- о 12.00 провести зустріч з французьким держсекретарем мадам Моншален
- після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії.
Окреме спасибі Грузії, делегація якої вже підтримала рішення України не брати участь в офіційних заходах цієї сесії», - написав депутат.
Нагадаємо, Гончаренко повідомив, що Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом має намір провести засідання в Києві.
Нагадаємо, у Страсбурзі сьогодні, 30 вересня, розпочинається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Триватиме вона до 4 жовтня.
Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.
Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.
Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.
Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.
Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.