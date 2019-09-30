У Страсбурзі розпочинається осіння сесія ПАРЄ



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Протягом цього тижня у Страсбурзі перебуватиме український режисер, колишній російський політв’язень Олег Сенцов

Новоутворена українська делегація не братиме участь в осінній сесії ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї

У Страсбурзі сьогодні, 30 вересня розпочинається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Триватиме вона до 4 жовтня. У програмі засідання заплановані урочистості з відзначення 70-річчя Ради Європи.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що новоутворена українська делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх повноважень, а відтак, не братиме участь в осінній сесії у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

У вівторок, 1 жовтня, до ПАРЄ звернеться та відповість на запитання президент Франції Еммануель Макрон. За інформацією секретаріату Асамблеї, французькому лідеру вже попередньо поставлено 89 запитань від делегатів.

У цей же день Макрон візьме участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, що пройдуть на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей. Не виключається, що деякі національні делегації бойкотуватимуть участь в церемонії у відповідь на присутність в ПАРЄ російської делегації.

У вівторок у форматі окремої події також відбудеться обмін думками з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

У середу, 2 жовтня, до Асамблеї вперше звернеться нова генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона також проведе першу пресконференції для журналістів.

У цей же день делегати обиратимуть віцепрезидента ПАРЄ за квотою російської делегації.

Як повідомлялося, протягом цього тижня у Страсбурзі перебуватиме український режисер, колишній російський політв’язень Олег Сенцов. Він зустрінеться з громадськістю у Постійному представництві України при Раді Європи, а також візьме участь у події в ПАРЄ з проблематики руйнування авторитарними режимами механізму захисту прав людини.

За основним проєктом порядку денного сесії, Асамблея розгляне питання захисту добровільних анонімних інформаторів, спільних стандартів інституту омбудсменів, захисту жертв тероризму, а також єврейської культурної спадщини.

Окрім цього буде оголошено лауреата цьогорічної правозахисної премії ПАРЄ ім. Вацлава Гавела.

За програмою засідань, ПАРЄ обговорить функціонування демократичних інститутів у Молдові постмоніторинговий діалог з Північною Македонією та внесок Банку розвитку Ради Європи в утвердження інклюзивних суспільств.

Делегати також проведуть дебати з проблематики трудової міграції у Східній Європі, а також насильства у сфері акушерства і гінекології.

Як повідомлялося, глава делегації України в ПАРЄ Ясько поїде на осінню сесію асамблеї як гостя.

20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.