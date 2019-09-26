Українська делегація може втратити право на присутність в залі ПАРЄ



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Про затвердження делегації Рада мала повідомити ПАРЄ офіційно

У разі, якщо в секретаріаті ПАРЄ позбавлять Україну діючої делегації, то депутати все одно зможуть приїхати в ПАРЄ на запрошення колег з інших делегацій

Українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Про це стало відомо з листування між співробітниками секретаріатів ПАРЄ та Верховної Ради, повідомляє 26 вересня «Європейська правда».

Як відомо, нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, і відразу було оголошено, що вона не братиме участі в осінній сесії. Тоді у Раді наголошували, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

Однак на адресу нової делегації надійшов лист із роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставляться під сумнів повноваження старої делегації.

Член делегації, народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що такий лист дійсно був.

У Facebook Гончаренко також написав, що «якщо Україна цього тижня не відправить в ПАРЄ склад нової делегації, то через те, що нова делегація створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11.30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова - не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації в ПАРЄ».

Наразі невідомо, чи буде реалізована позиція секретаріату, адже за правилами організації, подати список делегації в ПАРЄ потрібно протягом шести місяців після парламентських виборів. Тобто попередній склад втрачає повноваження 21 січня. Публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги.

Про затвердження делегації Рада мала повідомити ПАРЄ офіційно. Джерела у парламенті та МЗС стверджують, що таке повідомлення Україна не надсилала.

У разі, якщо в секретаріаті ПАРЄ здійснять наміри та позбавлять Україну діючої делегації, то депутати все одно зможуть приїхати в ПАРЄ на запрошення колег з інших делегацій, щоправда, в такому випадку українські депутати не зможуть брати участі в роботі комітетів, бути присутніми в залі на пленарній сесії і задавати питання спікерам.

Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.

Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.