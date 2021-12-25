Польща звинуватила Німеччину у намірах перетворити Євросоюз на «четвертий рейх»

Ярослав Качинський заявив, що суд Євросоюзу використовується Німеччиною як «інструмент» для федералістських ідей

Глава правлячої партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Німеччина намагається перетворити Євросоюз на «четвертий рейх». Про це повідомляє Guardian.

Голова партії сказав, що деякі країни «не в захваті від перспективи створення «четвертого німецького рейху» на основі ЄС».

«Якби ми, поляки, погодилися з таким сучасним уявленням, ми були б принижені», – сказав Качинський, який також є віцепрем’єр-міністром.

Він додав, що суд Євросоюзу використовується як «інструмент» для федералістських ідей.

Польща була втягнута в тривале протистояння з Євросоюзом через судові зміни, які «Право і справедливість» проштовхувала з 2015 року.

Нагадаємо, упродовж року кількість вакансій у Польщі зросла на 68,5%. Тільки в третьому кварталі 2021 року з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць.

До слова, у Польщі з 1 січня 2022 року зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Законодавчі зміни стосуватимуться не лише польських працівників, а й заробітчан із України.

Читайте також: