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    Польща звинуватила Німеччину у намірах перетворити Євросоюз на «четвертий рейх»

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    Причиною суперечки стали судові зміни у Польщі - Польща звинуватила Німеччину у намірах перетворити Євросоюз на «четвертий рейх»

    Причиною суперечки стали судові зміни у Польщі

    фото з відкритих джерел

    Ярослав Качинський заявив, що суд Євросоюзу використовується Німеччиною як «інструмент» для федералістських ідей

    Глава правлячої партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Німеччина намагається перетворити Євросоюз на «четвертий рейх». Про це повідомляє Guardian.

    Голова партії сказав, що деякі країни «не в захваті від перспективи створення «четвертого німецького рейху» на основі ЄС».

    «Якби ми, поляки, погодилися з таким сучасним уявленням, ми були б принижені», – сказав Качинський, який також є віцепрем’єр-міністром.

    Він додав, що суд Євросоюзу використовується як «інструмент» для федералістських ідей.

    Польща була втягнута в тривале протистояння з Євросоюзом через судові зміни, які «Право і справедливість» проштовхувала з 2015 року.

    Нагадаємо, упродовж року кількість вакансій у Польщі зросла на 68,5%. Тільки в третьому кварталі 2021 року з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць.

    До слова, у Польщі з 1 січня 2022 року зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Законодавчі зміни стосуватимуться не лише польських працівників, а й заробітчан із України.

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    Теги: ЄС Польща Німеччина мігранти
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    Польща звинуватила Німеччину у намірах перетворити Євросоюз на «четвертий рейх»