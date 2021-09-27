В Україну все частіше приїжджають трудові мігранти з Азії

Більшість трудових мігрантів в Україні йдуть працювати таксистами або кур’єрами служб доставки

У той час, як українці від'їжджають на заробітки до європейських країн, в Україні росте кількість трудових мігрантів, більшість з яких приїжджають з Азії. Про це йдеться у статті «Заробітчани навпаки» журналу «Новое Время».

Як зазначається, більшість трудових мігрантів в Україні йдуть працювати таксистами або кур’єрами служб доставки, де не вимагають особливих документів. Найбільше мігрантів з Азії зосереджено у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Україна приваблює мігрантів у першу чергу зарплатами, які в нас значно вищі, ніж в країнах Азії, а також приємним кліматом.

Точну кількість таких трудових мігрантів в Україні підрахувати важко. Єдиним орієнтиром для цього є дані Державної служби статистики України. Згідно з ними, в Україну протягом 2019-2020 років прибуло 71 тис. мігрантів. З них 36 тис. – з країн Азії.

Найбільше мігрантів прибуває в Україну з:

Індія – 7,8 тис.;

Туреччина – 5,4 тис.;

Азербайджан – 3,3 тис.;

Туркменістан – 1,9 тис.

Проте це тільки приблизні цифри, оскільки значна частина мігрантів в Україні знаходяться в тіні, приїхавши у якості туристів. Крім того, офіційно оформити мігрантів в Україні складно: роботодавець має отримати дозвіл від територіального Центру зайнятості, подати безліч документів, зокрема про освіту, і договір на оренду житла з адресою для письмового листування. Ці дані, у свою чергу, перевіряє міністерство економіки. Тож ці умови виконати непросто.

До слова, щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

Раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.