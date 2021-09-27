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    В Україну все частіше приїжджають трудові мігранти з Азії

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    Найбільше мігрантів з Азії зосереджено у&nbsp;Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі - В Україну все частіше приїжджають трудові мігранти з Азії

    Найбільше мігрантів з Азії зосереджено у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі

    Фото з відкритих джерел

    Більшість трудових мігрантів в Україні йдуть працювати таксистами або кур’єрами служб доставки

    У той час, як українці від'їжджають на заробітки до європейських країн, в Україні росте кількість трудових мігрантів, більшість з яких приїжджають з Азії. Про це йдеться у статті «Заробітчани навпаки» журналу «Новое Время».

    Як зазначається, більшість трудових мігрантів в Україні йдуть працювати таксистами або кур’єрами служб доставки, де не вимагають особливих документів. Найбільше мігрантів з Азії зосереджено у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

    Україна приваблює мігрантів у першу чергу зарплатами, які в нас значно вищі, ніж в країнах Азії, а також приємним кліматом.

    Точну кількість таких трудових мігрантів в Україні підрахувати важко. Єдиним орієнтиром для цього є дані Державної служби статистики України. Згідно з ними, в Україну протягом 2019-2020 років прибуло 71 тис. мігрантів. З них 36 тис. – з країн Азії.

    Найбільше мігрантів прибуває в Україну з:

    • Індія – 7,8 тис.;
    • Туреччина – 5,4 тис.;
    • Азербайджан – 3,3 тис.;
    • Туркменістан – 1,9 тис.

    Проте це тільки приблизні цифри, оскільки значна частина мігрантів в Україні знаходяться в тіні, приїхавши у якості туристів. Крім того, офіційно оформити мігрантів в Україні складно: роботодавець має отримати дозвіл від територіального Центру зайнятості, подати безліч документів, зокрема про освіту, і договір на оренду житла з адресою для письмового листування. Ці дані, у свою чергу, перевіряє міністерство економіки. Тож ці умови виконати непросто.

    До слова, щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

    Раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

    Теги: Туреччина мігранти Азербайджан українці Індія Туркменістан Україна заробітчани трудові мігранти
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    В Україну все частіше приїжджають трудові мігранти з Азії