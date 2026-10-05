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Польські школи отримали інструкції на випадок повітряної атаки

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Польські школи отримали інструкції на випадок повітряної атаки
У польських школах визначатимуть безпечні місця для дітей на випадок повітряної загрози
Фото з відкритих джерел

Учителі мають супроводжувати дітей до визначених місць укриття

У Польщі школи та дитячі садки отримали детальні інструкції щодо дій у разі загрози з повітря, оголошення та скасування тривоги. Документ визначає, як мають діяти директори, вчителі та інші працівники закладів, а також які вимоги висуваються до місць укриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Польське агентство преси (PAP).

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі передало освітнім органам інструкції щодо дій шкіл і дитсадків під час повітряної загрози. Після оголошення тривоги діти мають залишатися всередині будівлі та перейти до заздалегідь визначеного безпечного місця. Виводити їх на відкриту територію не можна.

Виняток можливий лише тоді, коли перебування в будівлі становить пряму загрозу життю або здоров’ю дітей. У такому разі заклад залишають за вказівкою відповідних служб, які також визначають безпечний маршрут.

 «Якщо дозволяє планування будівлі, між зоною проживання пасажирів та зовнішньою стіною слід розмістити дві стіни. Можна використовувати внутрішній коридор, якщо він не піддається впливу падаючих предметів», – йдеться в інструкції. 

Укриття мають бути доступними протягом усього робочого дня та підготовленими до можливого відключення електроенергії. У приміщеннях повинні бути ліхтарики, аварійне освітлення, а за можливості – радіостанції на батарейках або інші засоби зв’язку.

Також у запасі мають бути вода, аптечки, засоби гігієни, пакети для сміття, санітарні засоби, ковдри та запасні батарейки. Для маленьких дітей передбачають їжу, підгузки та змінний одяг.

Після оголошення тривоги вчитель припиняє заняття та супроводжує дітей до визначеного укриття. Учні мають залишити особисті речі в класі. Учитель перевіряє присутність дітей та повідомляє директору або відповідальному працівнику, чи всі вони перебувають у безпечному місці.

Працівники, які відповідають за коридори, туалети та гардероби, мають спрямувати дітей звідти до найближчого визначеного укриття.

Директор має призначити працівників, які відповідатимуть за переміщення дітей до укриття, зв’язок із владою та екстреними службами, а також спілкування з батьками. Кожен працівник повинен знати свої обов’язки та розуміти, що робити, якщо його доведеться замінити.

Батьків мають заздалегідь поінформувати про порядок дій у разі надзвичайної ситуації. Після оголошення тривоги діти залишаються під наглядом працівників школи або дитсадка.

Забирати дітей під час тривоги батькам не дозволяється. Також вони не повинні збиратися біля закладу чи блокувати шляхи евакуації.

Директор має проводити навчання та тренування для працівників і дітей, зокрема після зміни місця укриття, маршруту переміщення, складу персоналу або правил реагування.

Раніше «Главком» писав, що Польща спрямувала 250 млн злотих на підтримку іноземних учнів, зокрема українських дітей. Кошти передбачили на роботу міжкультурних асистентів, а також психологічну та педагогічну підтримку школярів, батьків і вчителів. Асистенти мають допомагати дітям адаптуватися до польської школи, спілкуватися з педагогами та однолітками.

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Теги: Польща укриття навчання вчитель відключення

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