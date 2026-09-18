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Як працюють комунальні ветклініки Києва під час тривог: нові правила

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як працюють комунальні ветклініки Києва під час тривог: нові правила
Ветлікарі закликають містян під час повітряної тривоги насамперед дбати про безпеку свою та домашніх улюбленців
фото: комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

Ветклініки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» працюють за трьома адресами

Під час жовтого рівня повітряної тривоги комунальні ветеринарні клініки продовжують роботу. Водночас працівникам і відвідувачам рекомендується пройти до укриття та перебувати там до завершення небезпеки. Про це повідомили у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», інформує «Главком».

Повідомляється, що у  разі оголошення червоного рівня повітряної тривоги ветеринарні клініки припиняють роботу та зачиняються. Працівники й відвідувачі мають перейти до укриття.

Такий порядок роботи запроваджено для безпеки працівників, відвідувачів та їхніх домашніх тварин під час повітряних атак.

Наразі ветеринарні клініки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» працюють за такими адресами:

  • вул. Героїв Енергетиків, 5-А – (044) 366-64-01, 063-552-07-76. Графік роботи: 9:00–19:00;
  • вул. Ярославська, 13-А – (044) 366-64-05, 063-536-53-57. Графік роботи: 9:00–19:00;
  • вул. Вірменська, 29 – (044) 366-64-04, 097-563-92-79. Графік роботи: 9:00–19:00.

У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» закликають містян під час повітряної тривоги насамперед дбати про безпеку та дотримуватися рекомендацій цивільного захисту.

Нагадаємо, столичні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) оптимізували роботу в умовах повітряних загроз. Тепер під час жовтого рівня небезпеки частина відділень, які мають облаштовані підземні приміщення, не припинятиме обслуговування громадян.  Обслуговування у безпечних підвальних і цокольних приміщеннях продовжують Департамент ЦНАП та районні відділення у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Теги: Київ тварини лікарня укриття тривога

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