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Прем'єр Польщі розповів про попередження ЦРУ стосовно Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем'єр Польщі розповів про попередження ЦРУ стосовно Росії
Qltnmcz про ситуацію на східному фланзі Європейського Союзу
фото: AP, CIA

Дональд Туск заявив, що Польща та Європа мають бути готовими до різних сценаріїв на східному фланзі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск отримав від директора ЦРУ Джона Реткліффа доповідь про можливі події найближчими місяцями. За словами польського прем'єра, Польщі та іншим країнам Європи варто готуватися до різних сценаріїв розвитку ситуації. Про це Туск заявив у Братиславі, пише «Главком».

«Я отримав досить точний звіт безпосередньо від директора ЦРУ Джона Реткліффа щодо можливих подій у найближчі місяці», – сказав Туск. Він зазначив, що йдеться не лише про перебіг війни Росії проти України, а й про ситуацію на східному фланзі Європейського Союзу.

«Як я вже говорив і попереджав протягом багатьох місяців, слід очікувати різних сценаріїв. Польща та Європа мають бути готові до різних сценаріїв – не лише на російсько-українському фронті, а й у країнах східного флангу», – наголосив польський прем'єр.

Варто нагадати, що Туск також заявив, що Росія може вдатися до нових провокацій на кордонах України з європейськими країнами. Зокрема, він очікує можливих атак на пункти пропуску в Польщі.

«Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на пункти перетину кордону з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі», – сказав Туск. За словами польського прем'єра, напередодні польські та українські служби запобігли прямій загрозі одному з пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Це сталося після російської атаки на пункт пропуску між Україною та Молдовою, де загинули двоє людей.

Туск закликав європейські країни зберігати готовність до можливого загострення ситуації та враховувати різні сценарії розвитку подій.

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Теги: Дональд Туск Польща Європа ЦРУ війна гібридна війна

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