Парк «Межигір’я» тимчасово призупинив проведення екскурсій: як працює комплекс

Про відновлення турів адміністрація повідомить окремо

Через безпекову обстановку в Києві та Київській області адміністрація парку-пам’ятки «Межигір’я» ухвалила рішення тимчасово призупинити проведення всіх організованих екскурсій. Водночас територія комплексу залишається відкритою для піших прогулянок відвідувачів. Про це повідомили на офіційних інформаційних ресурсах парку, пише «Главком».

Про відновлення турів адміністрація повідомить окремо.

Втім вхід до парку залишається відкритим – усі охочі можуть самостійно відвідувати ландшафтні алеї, набережні та зелені зони.

Відвідувачів закликають уважно стежити за сповіщеннями про небезпеку й не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У разі загрози гостям рекомендують негайно вирушати до наявного укриття, яке облаштоване у верхній частині парку «Межигір’я».

«Межигі́р'я» – колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займав з 2002 по 2014 роки. З 1935 до 2007 року Межигір'я було державною урядовою резиденцією, поки не було виведено в приватну власність. 2012 року Державне управління справами за сто тисяч гривень на рік орендувало у фірми «Танталіт» приміщення, облаштувавши його для офіційних зустрічей. 14 липня 2023 року, згідно з законом, який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні, Межигір'я повернуте у державну власність та стане парком-пам'ятником.

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