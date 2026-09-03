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Парк «Межигір’я» тимчасово призупинив проведення екскурсій: як працює комплекс

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Парк «Межигір’я» тимчасово призупинив проведення екскурсій: як працює комплекс
«Межигі́р'я» – колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області
фото: zt-travel.com

Про відновлення турів адміністрація повідомить окремо

Через безпекову обстановку в Києві та Київській області адміністрація парку-пам’ятки «Межигір’я» ухвалила рішення тимчасово призупинити проведення всіх організованих екскурсій. Водночас територія комплексу залишається відкритою для піших прогулянок відвідувачів. Про це повідомили на офіційних інформаційних ресурсах парку, пише «Главком».

Про відновлення турів адміністрація повідомить окремо.

Втім вхід до парку залишається відкритим – усі охочі можуть самостійно відвідувати ландшафтні алеї, набережні та зелені зони.

Відвідувачів закликають уважно стежити за сповіщеннями про небезпеку й не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У разі загрози гостям рекомендують негайно вирушати до наявного укриття, яке облаштоване у верхній частині парку «Межигір’я».

«Межигі́р'я» – колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займав з 2002 по 2014 роки. З 1935 до 2007 року Межигір'я було державною урядовою резиденцією, поки не було виведено в приватну власність. 2012 року Державне управління справами за сто тисяч гривень на рік орендувало у фірми «Танталіт» приміщення, облаштувавши його для офіційних зустрічей. 14 липня 2023 року, згідно з законом, який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні, Межигір'я повернуте у державну власність та стане парком-пам'ятником.

Нагадаємо, організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна. Загадкова» оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на території ВДНГ у Києві. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію в столиці, а проведення фестивалю відклали на квітень 2027 року. 

Як повідомлялося. вранці 2 вересня російські війська завдали чергового удару по Київській області. Унаслідок атаки травмовано двох цивільних, зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та складів у трьох районах регіону. 

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Теги: обстріл Київщина Межигір’я укриття

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