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Стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах Польщі

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах Польщі
Майже 250 тис. іноземних дітей навчаються у польських початкових і середніх школах
фото:Depositphotos

Діти з інших країн навчаються у 70% польських шкіл

У польських школах навчається майже чверть мільйона дітей з інших країн, і близько двох третин із них – українці. Водночас для іноземних школярів дедалі гострішими стають проблеми під час переходу до старших класів – мовний бар’єр, відмінності в освітніх програмах та складність із вибором подальшого професійного шляху.Про це йдеться у матеріалі Polskie Radio, передає «Главком».

Понад 5% усіх школярів у Польщі – іноземці. Діти з інших країн навчаються у 70% польських шкіл. Найбільшу групу серед них становлять українці – близько двох третин усіх іноземних школярів.

Як зазначає Dziennik Gazeta Prawna, основною проблемою для іноземних учнів стає не початкова адаптація, а перехід до старших класів. Саме на цьому етапі частина дітей починає випадати із системи освіти.

Серед основних труднощів – мовний бар’єр, відмінності в освітніх програмах та складність із вибором подальшого професійного шляху. Через це перехід до наступного рівня освіти може бути складнішим, ніж адаптація до початкової школи.

Автори нового звіту Центру громадянської освіти та International Rescue Committee Polska наголошують, що польська школа вже стала багатокультурною. Присутність дітей з інших країн має сталий характер, тому системі освіти потрібна не лише разова допомога новоприбулим школярам, а довгострокова модель інтеграції.

Для українських дітей питання полягає вже не лише в доступі до навчання після переїзду до Польщі. Важливо, наскільки успішно вони зможуть пройти всю систему освіти – від початкової школи до старших класів, професійної освіти чи університету.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 вересня у польських школах змінюється статус українських учнів. Для них діятимуть загальні правила польської системи освіти, водночас діти, які потребують допомоги з мовою чи адаптацією, зможуть отримувати додаткову підтримку.

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Теги: школа Польща українці навчання

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