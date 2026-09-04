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Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
Система карток дозволяє заздалегідь визначити завдання та місце служби людей, щоб у разі виникнення кризової ситуації
фото: Міністерство оборони Польщі

Документи отримують передусім резервісти, але їх також можуть надсилати цивільним фахівцям, необхідним для роботи армії

У Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед документи отримують солдати резерву, однак їх можуть вручати й цивільним особам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані RMF24.

Мобілізаційна картка видається ще в мирний час. У ній зазначають підрозділ та місце, куди людина має прибути у разі оголошення мобілізації або початку війни.

У Центральному військовому центрі рекрутингу Польщі наголошують, що розсилання таких документів є стандартною щорічною процедурою. Тобто нинішня видача карток сама по собі не означає оголошення мобілізації в країні.

Мобілізаційні картки можуть отримувати не лише військовослужбовці резерву. Їх також надсилають фахівцям, які можуть бути потрібні армії під час війни, зокрема лікарям, ІТ-фахівцям і логістам.

Окремі документи можуть отримати цивільні, яких у разі війни планують залучити до завдань, пов'язаних з енергетикою, транспортом, зв'язком або адміністративною роботою. Аналогічні заходи стосуються працівників силових структур.

У польському війську пояснюють, що такий розподіл дозволяє заздалегідь визначити завдання та місце служби людей, щоб у разі виникнення кризової ситуації не витрачати час на організацію цього процесу з нуля.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Європейського Союзу вислати значну частину російських дипломатів. За його словами, серед представників РФ у країнах блоку є люди, які виконують завдання, несумісні з дипломатичним статусом.

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Теги: Польща військові мобілізація

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