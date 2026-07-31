Школярі в Польщі більше не зможуть користуватися смартфонами: подробиці

Суворі обмеження торкнуться як державних, так і приватних закладів

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправки до закону про освіту, які впроваджують заборону на використання смартфонів та інших аналогічних ґаджетів у навчальних закладах. Нові норми набудуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Як пише «Главком» , про це повідомляє RMF24 з посиланням на відповідне рішення глави держави.

Таким чином, від 1 вересня 2026 року учням початкових шкіл і вихованцям дитячих садків буде заборонено користуватися смартфонами та іншими електронними пристроями з аналогічними функціями під час перебування в навчальних закладах.

Закон поширюється на державні та приватні заклади освіти. Заборона діятиме не лише під час уроків, а й на перервах, позакласних заняттях і під час інших освітніх заходів, які проводяться поза межами школи. Водночас учні зможуть приносити телефони із собою, але користуватися ними протягом навчального дня не дозволятиметься. Школи також отримають законні підстави організувати спеціальні місця для зберігання пристроїв.

Втім, документ передбачає і низку винятків. Використання смартфона буде можливим, якщо це передбачено навчальною програмою або дозволено вчителем для виконання освітніх завдань. Також телефон можна буде використовувати у випадках, пов'язаних зі станом здоров'я учня, особливими освітніми потребами або в екстрених ситуаціях, коли необхідно зв'язатися з батьками чи службами допомоги.

Для учнів середніх шкіл загальнонаціональної заборони не вводять. Закон дозволяє таким навчальним закладам самостійно визначати правила користування мобільними телефонами або повністю забороняти їх відповідно до власних статутів.

Ініціативу польська влада пояснює необхідністю захистити дітей від надмірного використання цифрових пристроїв, покращити концентрацію під час навчання та зменшити залежність від смартфонів. Під час презентації законопроєкту прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що країна стикається з «цивілізаційною проблемою залежності» дітей від цифрових платформ і мобільних застосунків.

Зазначимо, що Польща стала однією з низки європейських держав, які вирішили обмежити використання мобільних телефонів у школах. Подібні правила вже діють або впроваджуються, зокрема, у Нідерландах, Італії, Латвії та низці інших країн Європи.

Нагадаємо, OpenAI працює над смартфоном нового покоління, у якому традиційні мобільні застосунки мають замінити ШІ-агенти, здатні самостійно виконувати завдання користувача. До розробки пристрою залучені компанії MediaTek, Qualcomm і Luxshare, які відповідають за процесори, системний дизайн і виробництво. Розробники розраховують, що взаємодія з сервісами відбуватиметься без необхідності відкривати окремі програми.