Польський президент віддав резиденцію для біженців з України

Поляки показали, хто справжні друзі нашим громадянам, які рятуються від війни

Президент Польщі Анджей Дуда призначив свою резиденцію для розміщення українських біженців. Про це інформує Polsat News.

Так, Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер Дуда надали прихисток для тих, хто рятується від війни в Україні. Прийматимуть перші особи Польщі біженців в одній зі своїх резиденції. Про це розповів голова канцелярії Дуди Павло Шрот.

Крім цього, за його словами, перша леді Польщі прикладає чимало зусиль для організації допомоги українців. Агата Корнхаузер-Дуда майже щодня проводить зустрічі з громадянами України, веде переговори зі своїми європейськими та американськими партнерами. Дружина польського президента намагається якомога більше залучити грошей на підтримку біженців.

Нагадаємо, раніше президент Польщі повіз до Італії онкохворих українських дітей.

Напередодні стало відомо, що Польща надала Україні танки – Моравецький.

Також президент Польщі назвав три речі, які понад усе потрібні українським захисникам.

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