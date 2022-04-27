РФ не демонструє готовності до переговорів – Блінкен

США роблять усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни

Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни за допомогою дипломатії, шляхом мирних переговорів. Про це заявив у вівторок під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату держсекретар США Ентоні Блінкен, пише «Укрінформ».

«Сьогодні (26 квітня – ред.) ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори (щодо припинення війни в Україні – ред.)», – зауважив глава американської дипломатії.

Зараз же, за словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.

«Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна зараз утримує міцно», – зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном.

Як відомо, Блінкен на Великдень буде в Києві. Стали відомі деталі.

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