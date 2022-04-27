  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    РФ не демонструє готовності до переговорів – Блінкен

    Путін не готовий припинити війну мирним шляхом, вважає Держдеп - РФ не демонструє готовності до переговорів – Блінкен
    Путін не готовий припинити війну мирним шляхом, вважає Держдеп
    фото з відкритих джерел

    США роблять усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни

    Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни за допомогою дипломатії, шляхом мирних переговорів. Про це заявив у вівторок під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату держсекретар США Ентоні Блінкен, пише «Укрінформ».

    «Сьогодні (26 квітня – ред.) ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори (щодо припинення війни в Україні – ред.)», – зауважив глава американської дипломатії.

    Зараз же, за словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.

    «Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна зараз утримує міцно», – зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном.

    Як відомо, Блінкен на Великдень буде в Києві. Стали відомі деталі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна путін Україна президент уряд окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ не демонструє готовності до переговорів – Блінкен