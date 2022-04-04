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    Президент Польщі назвав три речі, які понад усе потрібні українським захисникам

    Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву після публікації фотографій звірств росіян у Бучі - Президент Польщі назвав три речі, які понад усе потрібні українським захисникам
    Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву після публікації фотографій звірств росіян у Бучі
    фото з відкритих джерел

    Зброя, зброя і ще зброя – наголосив Дуда

    Захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя. Про це написав у Twitter президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи фотографії звільненої від окупантів Бучі.

    За словами Дуди, після цих фото не йдеться про пошук компромісу будь-якою ціною.

    «Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з Бучі спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс будь-якою ціною. Насправді, захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя», – написав Дуда у Twitter.

    Напередодні президент Польщі повіз до Італії онкохворих українських дітей. Як зазначають у президента Польщі, під час зустрічі з Папою Римським Франциском Дуда розповів Понтифіку про ситуацію в Україні і запросив його відвідати Польщу. Глава польської держави зазначив, що це буде нагодою зустрітися з двома народами – польським та українським з огляду на велику кількість українців у Польщі, які знайшли тимчасовий прихисток у країні над Віслою, рятуючись від війни, яку розв’язала РФ в Україні.

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    Теги: росія окупанти Польща зброя війна військові Анджей Дуда Україна окупація #stoprussia
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    Президент Польщі назвав три речі, які понад усе потрібні українським захисникам