Польща надала Україні танки – Моравецький

Кількість танків наразі не розголошується

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна передала Україні свої танки, а натомість отримала техніку від Великої Британії. Однак розкрити подробиці цієї військової допомоги Моравецький відмовився. Про це повідомляє Polska Times.

Моравецького запитали, чи правдивою є заява британського прем'єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки й отримала британську техніку.

«Так», – відповів на це польський прем'єр.

Водночас Моравецький відмовився відповідати на питання щодо кількості переданих українській армії танків.

«Сьогодні я не буду про це розповідати. Ми повідомимо про це свого часу», – резюмував він.

Нагадаємо, Польща вже надала Україні військової допомоги на суму $$1,6 млрд. Вона стала другою у світі за кількістю допомоги Україні після США.

До слова, Чехія погодилася ремонтувати пошкоджені у війні українські танки та БТРи.

Крім того, Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer.

Як повідомлялося раніше, під час візиту до України польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив про готовність надати медичну допомогу приблизно 10 тисячам українських солдат у своїх госпіталях Польщі.

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