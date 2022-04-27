Путін – великий невдаха: що пише світова преса про війну в Україні

Франція та Словенія виграли вибори в неділю з проєвропейськими та прихильними до ліберальної демократії політиками

Кремлівському диктатору Захід пророкує поразку, а Україні готовий давати зброю

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 26 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Українки розповідають про зґвалтування росіян у «The Telegraph». На першій шпальті фотографія українки, яка закрила обличчя руками, та розповідає, як її зґвалтував 19-річний російський солдат у її селі на північ від Києва. Жінка сказала, що солдати водили її по селу, аби допомогла їм знайти інших жінок, а всіх чоловіків, які протестували, вбивали.

Європа

Видання «Salzburger Nachrichten»: «Великий невдаха – Володимир Путін». Марін Ле Пен у Єлисейському палаці була подарунком від кремлівського джентльмена. Але тепер Європа зможе не збитися зі шляху.

Франція та Словенія виграли вибори в неділю з проєвропейськими та прихильними до ліберальної демократії політиками: Еммануелем Макроном, який вступає на другий термін на посаді президента Франції, та Робертом Голобом, який очолив нову партію, здобувши переконливу перемогу в Любляні.

Тож переможців визначено. Тих, що програли теж. Серед них права екстремістка Марін Ле Пен, хоча вона виграла голоси, її мрія переїхати до Єлисейського палацу знову не здійснилася. Програв і Янез Янша, який хотів відновити Словенію за прикладом Угорщини та чиї дні на чолі уряду закінчуються.

І, нарешті, навіть той, хто виграв вибори у своїй країні трохи більше трьох тижнів тому сумнівними методами, але абсолютною більшістю, опинився осторонь – Віктор Орбан.

Але найбільше програв Володимир Путін.

Перемога Марін Ле Пен стала б політичним подарунком для воєначальника у Кремлі. З нею він мав би французького президента у Раді глав держав та урядів ЄС, який фінансово залежить від російських грошей для своєї партії та ідеологічно пов'язаний з Кремлем протягом багатьох років. Вона могла б продовжити справу Путіна щодо розколу Європи всередині Союзу. І, мабуть, зробила б це. Першою жертвою стала б колишня єдність Європи у питаннях санкцій.

Поразки Ле Пена і Яншаса в неділю знаменують тенденцію, що давно спостерігається. Праві національні, правопопулістські та правоконсервативні рухи втрачають позиції в Європі – це відноситься до Lega Nord Маттео Сальвіні, а також до FPÖ і «Бірюзи» Себастьяна Курца.

Є два основні винятки з цього висновку: Польща та Угорщина. У Варшаві Матеуш Моравецький та його партія ПіС продовжують безперешкодно очолювати правлячу коаліцію. А в Будапешті Віктор Орбан тримає поводи міцніше, ніж будь-коли.

Проте обидві вони втратили свою руйнівну силу у Євросоюзі. Їхня вісь розійшлася з Україною війною. Польща не схвалює пропутінську упередженість Орбана та звинувачує його у байдужості до долі України. Орбан – сильна людина в Угорщині, але дуже самотня серед 27 європейських лідерів. Марін Ле Пен заявила, що хоче укласти з ним союз. Тепер нічого не вийде. Європа тримає курс.

Швейцарія. Газета «Tages-Anzeiger»: «Міністри США хочуть дуже сильно послабити Росію». Американці знову у Києві. Обіцяють і надалі озброювати країну.

Значення візиту з Вашингтона важко переоцінити: міністр закордонних справ Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін зустрілися у неділю з президентом Володимиром Зеленським в українській столиці на короткий час. Розмова відбувалася у секретному місці під найсуворішими заходами безпеки. Незадовго до цього Зеленський провів свою першу з початку війни пресконференцію – на одній із станцій столичного метро.

Найближчими днями американські дипломати знову відкриють посольство в Україні після того, як залишили країну незадовго до початку війни. Президент США Джо Байден також призначає нового посла України. Візитом та поновленням дипломатичної діяльності американці сигналізують про те, що Білий дім сповнений рішучості підтримувати українців і на новому етапі війни. Після того, як Росія вивела свої війська з Києва та зосередила свої сили на сході України, західні союзники України все частіше постачають тяжке озброєння, щоб протистояти потенційно тривалому конфлікту.

У той же час, міністр оборони США Ллойд Остін чітко сформулював мету стратегії. «Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена тим фактом, що вона не здатна на такі речі, як вторгнення в Україну», – сказав Остін на пресконференції біля польського кордону після повернення з Києва. Російська армія вже значно скоротила своє озброєння та сили, і Сполучені Штати хотіли завадити їй швидко їх відновити.

Сьогодні Ллойд Остін зустрічається на базі Рамштайн із міністрами оборони країн-союзників для координації подальших озброєнь України.

США

«The New York Times». Підпис під фото: «Український солдат зустрічається із дружиною у понеділок у Запоріжжі. Дружина та їхні діти втекли з утримуваного російськими міста Токмака».

Головний матеріал: «США заявляють що хочуть зупинити російську здатність до військових дій».

У понеділок Сполучені Штати посилили свою заяву про війну в Україні. Мета Америки полягає не тільки в тому, щоб завадити російському вторгненню, а й у тому, щоб послабити Росію, щоб вона більше не могла здійснювати подібну військову агресію будь-де.

Це відображало сміливий намір протистояти Росії, надаючи більш численну та потужну зброю українцям, які борються з російськими військами з несподіваною завзятістю, і виснажують ресурси Кремля, позбавляючи президента Володимира Путіна надії на швидку перемогу.

Американська делегація також оголосила, що Сполучені Штати знову відкриють своє посольство в українській столиці Києві – ще один сигнал, спрямований на те, щоб представити Росію як поразку.

Нагадаємо, міжнародні партнери вірять, що Україна може перемогти, якщо матиме потрібне обладнання та правильну підтримку.

«Наразі понад тридцять країн-союзників разом зі Сполученими Штатами оголосили про допомогу Україні на суму більше, ніж 5 мільярдів доларів», – сказав очільник Пентагону. За його словами, Вашингтон хоче бачити Росію ослабленою настільки, що вона більше не буде здатна на таке вторгнення, як в Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив повномасштабне вторгнення Росії на територію України, назвав дії рашистів такими, що порушують міжнародний порядок і правила у всьому світі, а також висловив захопленням мужністю українських військових. Про це він заявив на засіданні Консультативної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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