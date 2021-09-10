Помер актор «Поліцейської академії» Арт Метрано

Актор помер в своєму будинку в місті Авентура, штат Флорида

У віці 84 років помер стендап комік і актор, відомий по одній з ролей в серії фільмів «Поліцейська академія», Арт Метрано. Про це повідомляє TMZ.

За словами Гаррі, сина актора, його батько помер в своєму будинку в місті Авентура, штат Флорида.

Стверджується, що Арт помер з природних причин.

«Він був і завжди буде найкрутішою людиною, якого я знаю. Я ніколи не зустрічав людини, яка подолала би більше негараздів, ніж він», – розповів Гаррі.

У публікації наголошується, що на піку своєї кар'єри, в 1989 році, актор отримав серйозну травму хребта, через яку його ноги виявилися паралізованими. Навіть при цьому, Метрано продовжив свою професійну діяльність і створив театральне шоу «Випадкова комедія Метрана», в якій виступав в інвалідному візку.

Українським глядачам Метрано відомий за роллю лейтенанта Маузера в двох частинах фільму «Поліцейська академія».

Актор продовжував зніматися аж до 2001 року. Останньою кінострічкою в його фільмографії стала «Захоплення Стелли», а також два серіали «Надія Чикаго» та «Нас п'ятеро».

До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.

Також у Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка».

А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.

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