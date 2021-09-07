У Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка»

Актору Майклу Кеннету Вільямсу був 51 рік

Ймовірна причина смерті актора – передозування наркотиками

У місті Нью-Йорк помер актор Майкл Кеннет Вільямс, відомий за серіалом «Прослушка», повідомляє New York Post. Акторові був 51 рік.

Відзначається, що тіло знайшли в понеділок вдень у його квартирі в Брукліні.

Видання, посилаючись на власні джерела, вказало, що причиною смерті актора могла стати передозування, оскільки він помер на кухні, а на столі залишалися сліди наркотичних речовин.

Про смерть Вільямса повідомили о 14:12 (21:12 за Києвом). Родичі Вільямса в своєму зверненні підтвердили смерть актора.

«Сім'я з глибоким жалем повідомляє про кончину номінованого на премію« Еммі »актора Майкла Кеннета Вільямса. Вона просить вашої тактовності, уболіваючи про цю непереборної втрати », – передала журналістам представник актора Маріанна Шафран.

Майкл Кеннет Вільямс починав свою кар'єру як танцюрист в підтанцьовці і кліпах Джорджа Майкла і Мадонни.

Пізніше він став актором епізодів в кіно. Слава до нього прийшла в 2002 році після ролі Омара Літтла в кримінальному серіалі «Прослушка».

Він п'ять разів номінувався на премію «Еммі» за ролі в серіалах «У блюзі тільки Бессі», «Одного разу вночі», «Коли вони нас побачать», «Прослушка».

Вільямс також отримав премію Гільдії кіноакторів за гру в телешоу «Підпільна імперія».

Нагадаємо, 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо. Акторові було 88 років.