Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер відомий письменник Мілан Кундера

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Помер відомий письменник Мілан Кундера
Письменник Мілан Кундера
фото з відкритих джерел

Твори Кундери були перекладені багатьма мовами світу, зокрема українською

12 липня французький письменник чеського походження письменник Мілан Кундера помер у Франції, йому було 94 роки. Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

Кундера народився у квітні 1929 року. Його батьком був піаніст, музикознавець і музичний педагог Людвік Кундера. Безсумнівно, саме тому молодий Мілан навчився грати на фортепіано, і музика займала своє місце не лише в його житті, а й у його творчості. Двоюрідним братом був поет і перекладач Людвік Кундера.

У 1950-х Кундера був відомий в основному як поет, дебютувавши в прозі тільки в 1958 році. Свій перший роман, «Жарт», він опублікував у 1967 році. Тоді ж на з'їзді Союзу чехословацьких письменників він сказав промову «Про неочевидність існування чеської нації», за яку після Празької весни його фактично зтерли з публічного життя, прибравши з полиць і його першу книгу. У 1971 році вийшов роман «Вальс на прощання», перекладений багатьма мовами.

Письменник Мілан Кундера
Письменник Мілан Кундера
фото з відкритих джерел

1975 року Кундера переїхав до Франції на запрошення університету Ренна, і залишився там жити. 1981 року він отримав французьке громадянство. Через дев'ять років він опублікував останній роман чеською мовою, «Безсмертя», після цього писав французькою. Він не повернувся на батьківщину після еміграції з комуністичної країни та до останнього забороняв видавати себе в Чехії.

Кундера вів замкнутий спосіб життя, майже не давав інтерв'ю. У 2019 році він, на пропозицію прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, відновив чеське громадянство, відібране у нього комуністами. Його книги 1960-х років і подальша робота в еміграції належать до основного фонду чеського мистецтва.

Причина смерті митця невідома.

За свою творчість Кундера отримав Австрійську державну премію з літератури за кордоном, премію Гердера, Єрусалимську премію за свободу особистості в суспільстві, французький орден Почесного легіону та низку інших відзнак. На батьківщині він став лауреатом премії імені Ярослава Зайферта, премії імені Ладіслава Фукса, а також державної нагороди за роман «Нестерпна легкість буття». Він також став почесним громадянином Брно.

Нагадаємо, що нещодавно помер відомий американський письменник Кормак Маккарті. Автор відомий широкій аудиторії своєю книгою «Старим тут не місце». Чоловік помер у Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Трагічну звістку підтвердили у видавництві автора Penguin Random House. Син Маккарті – Джон сказав, що письменник відійшов у засвіти через природні причини.

Теги: Чехія Франція смерть письменник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видавництво вже випустило в друкованому форматі збірку «Абрикоси Донбасу»
Катрін Денев начитає вірші української письменниці для аудіокниги
20 червня, 10:49
Олег Сисуєв потрапив в об'єктив українських журналістів
Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
12 червня, 17:11
Розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди проводять співробітники ДБР
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
25 червня, 14:35
Український чемпіон з дзюдо та самбо у 38 років загинув у бою з російськими окупантами
Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Максима Чумака
22 червня, 09:00
Біженці з України матимуть шукати нове житло поза межами Чехії
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
24 червня, 19:40
Пропозицію щодо спортсменів із РФ ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії
Чехія заборонила спортсменам із РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни
29 червня, 16:57
У квартирі пенсіонерки силовики виявили обріз рушниці, боєприпаси, ножі, а також понад 1 800 000 рублів
У Росії 81-річна пенсіонерка шукала кілера, щоб убити дільничого
4 липня, 08:34
Ангела Меркель переконувала, що самі українці майже не підтримують ідею приєднатися до НАТО
Ющенко розповів, хто «вкрав» в України членство в НАТО
Вчора, 08:11
П’єр Гайльбронн став спецпосланником з питань допомоги та відбудови України у березні 2023 року
В Україну приїхав спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови
10 липня, 09:52

Соціум

Помер відомий письменник Мілан Кундера
Помер відомий письменник Мілан Кундера
Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України
Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України
Китайські хакери атакували європейські держустанови
Китайські хакери атакували європейські держустанови
Потрапити до США українцям стане складніше: деталі
Потрапити до США українцям стане складніше: деталі
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)
У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
23K
Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
8808
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
7313
«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад
6641
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту