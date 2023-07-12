Помер відомий письменник Мілан Кундера

Твори Кундери були перекладені багатьма мовами світу, зокрема українською

12 липня французький письменник чеського походження письменник Мілан Кундера помер у Франції, йому було 94 роки. Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

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Кундера народився у квітні 1929 року. Його батьком був піаніст, музикознавець і музичний педагог Людвік Кундера. Безсумнівно, саме тому молодий Мілан навчився грати на фортепіано, і музика займала своє місце не лише в його житті, а й у його творчості. Двоюрідним братом був поет і перекладач Людвік Кундера.

У 1950-х Кундера був відомий в основному як поет, дебютувавши в прозі тільки в 1958 році. Свій перший роман, «Жарт», він опублікував у 1967 році. Тоді ж на з'їзді Союзу чехословацьких письменників він сказав промову «Про неочевидність існування чеської нації», за яку після Празької весни його фактично зтерли з публічного життя, прибравши з полиць і його першу книгу. У 1971 році вийшов роман «Вальс на прощання», перекладений багатьма мовами.

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Письменник Мілан Кундера фото з відкритих джерел

1975 року Кундера переїхав до Франції на запрошення університету Ренна, і залишився там жити. 1981 року він отримав французьке громадянство. Через дев'ять років він опублікував останній роман чеською мовою, «Безсмертя», після цього писав французькою. Він не повернувся на батьківщину після еміграції з комуністичної країни та до останнього забороняв видавати себе в Чехії.

Кундера вів замкнутий спосіб життя, майже не давав інтерв'ю. У 2019 році він, на пропозицію прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, відновив чеське громадянство, відібране у нього комуністами. Його книги 1960-х років і подальша робота в еміграції належать до основного фонду чеського мистецтва.

Причина смерті митця невідома.

За свою творчість Кундера отримав Австрійську державну премію з літератури за кордоном, премію Гердера, Єрусалимську премію за свободу особистості в суспільстві, французький орден Почесного легіону та низку інших відзнак. На батьківщині він став лауреатом премії імені Ярослава Зайферта, премії імені Ладіслава Фукса, а також державної нагороди за роман «Нестерпна легкість буття». Він також став почесним громадянином Брно.

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Нагадаємо, що нещодавно помер відомий американський письменник Кормак Маккарті. Автор відомий широкій аудиторії своєю книгою «Старим тут не місце». Чоловік помер у Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Трагічну звістку підтвердили у видавництві автора Penguin Random House. Син Маккарті – Джон сказав, що письменник відійшов у засвіти через природні причини.