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ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
Розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди проводять співробітники ДБР
фото: Кіровоградська обласна прокуратора

Правоохоронець утратив контроль над керуванням автомобіля, машина злетіла в кювет і перекинулася: сам чоловік отримав тілесні ушкодження

На Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Ще четверо осіб ушпиталили. Як уточнили в Держбюро розслідувань, поліціянт напідпитку відвозив підлітків зі святкування випускного.

Сьогодні, 25 червня, приблизно о 04:30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу смт Новгородка на Кіровоградщині. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів.

«Унаслідок ДТП загинули троє 17-річних осіб: двоє на місці події, ще одна дівчина померла у кареті швидкої медичної допомоги», – зауважила поліція.

За даними слідства, водій порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся
За даними слідства, водій порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся
фото: Кіровоградська обласна прокуратора

Водій автомобіля у результаті ДТП отримав тілесні ушкодження. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди проводять співробітники ДБР, які вже затримали водія автівки.

Оновлено о 14:10. Як уточнили в ДБР, за попередніми даними слідства, за кермом автомобіля перебував правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив дівчат зі святкування випускного й посадив у легковик сімох випускників, чим порушив правила безпеки.

У дорожній аварії біля Новгородки загинули троє 17-річних дівчат
У дорожній аварії біля Новгородки загинули троє 17-річних дівчат
фото: Кіровоградська обласна прокуратора

«Правоохоронець утратив контроль над керуванням автомобіля, машина злетіла в кювет і перекинулася. Унаслідок ДТП три дівчини загинули, а ще чотирьох неповнолітніх пасажирок доставили до лікарні. Правоохоронця нині затримано», – ідеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення.

До слова, нещодавно у Києві патрульні збили дітей на електросамокаті.

Раніше повідомлялося, що працівниця поліції біля блокпоста під Києвом збила на смерть військового (фото). За попередніми даними, жінка була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Раніше Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Однак його адвокати вважають, що домашнього арешту буде достатньо, аби забезпечити належну поведінку підсудного. Вони подали апеляцію.

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Теги: ДТП смерть аварія поліція

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