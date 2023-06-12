Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції

Олег Сисуєв продовжує насолоджуватися розкішним життям попри війну в Україні

Топ-менеджер російського підсанкційного банку «Альфа-банк» Олег Сисуєв розкішно відпочиває на Лазурному узбережжі Франції. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

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Незважаючи на те, що співвласники «Альфа-банку» Михайло Фрідман і Петро Авен перебувають під санкціями, президент банку Сисуєв і досі має можливість жити у Франції на своїй розкішній віллі на Антібі, яка також не перебуває під арештом.

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Олег Сисуєв входить у розкішну віллу скріншот відео

Президент підсанкційного банку потрапив в об'єктив українських журналістів біля розкішної вілли. Щоправда, коли журналісти завітали до маєтку наступного разу, ставні вже було закрито, а за декілька годин спостережень всередині будинку не спостерігалося жодного руху.

Вілла Сисуєва на Лазурному узбережжі Франції скріншот відео

«Тож або Сисуєв помітив увагу та втік, або навідується на Лазуровий берег на вихідні», – йдеться у розслідуванні.

Зазначимо, що у лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти топів російського «Альфа-банку». Серед підсанкційних осіб опиинився і російський бізнесмен і політик, голова Ради директорів та президент «Альфа-банку» Олег Сисуєв

Нагадаємо, російські олігархи вимагають зняття санкцій з олігархів Фрідмана та Дерипаски. Питання їхнього виходу з-під санкцій цілком ймовірне, про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська. Проте те, що олігархи для цього мають зробити, вже має вирішити український уряд.