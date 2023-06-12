Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
Олег Сисуєв потрапив в об'єктив українських журналістів
скріншот з відео

Олег Сисуєв продовжує насолоджуватися розкішним життям попри війну в Україні 

Топ-менеджер російського підсанкційного банку «Альфа-банк» Олег Сисуєв розкішно відпочиває на Лазурному узбережжі Франції. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Незважаючи на те, що співвласники «Альфа-банку» Михайло Фрідман і Петро Авен перебувають під санкціями, президент банку Сисуєв і досі має можливість жити у Франції на своїй розкішній віллі на Антібі, яка також не перебуває під арештом.

Олег Сисуєв входить у розкішну віллу
Олег Сисуєв входить у розкішну віллу
скріншот відео

Президент підсанкційного банку потрапив в об'єктив українських журналістів біля розкішної вілли. Щоправда, коли журналісти завітали до маєтку наступного разу, ставні вже було закрито, а за декілька годин спостережень всередині будинку не спостерігалося жодного руху.

Вілла Сисуєва на Лазурному узбережжі Франції
Вілла Сисуєва на Лазурному узбережжі Франції
скріншот відео

«Тож або Сисуєв помітив увагу та втік, або навідується на Лазуровий берег на вихідні», – йдеться у розслідуванні.

Зазначимо, що у лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти топів російського «Альфа-банку». Серед підсанкційних осіб опиинився і російський бізнесмен і політик, голова Ради директорів та президент «Альфа-банку» Олег Сисуєв

Нагадаємо, російські олігархи вимагають зняття санкцій з олігархів Фрідмана та Дерипаски. Питання їхнього виходу з-під санкцій цілком ймовірне, про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська. Проте те, що олігархи для цього мають зробити, вже має вирішити український уряд.

Читайте також:

Теги: росія Франція олігархи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Києві та області лунають вибухи
В Києві та області лунають вибухи
13 травня, 03:37
Хоштарія: «Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії й усьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками»
Грузинська опозиція зустріне перший авіарейс із Москви акцією протесту
16 травня, 16:59
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
28 травня, 06:32
У разі переобрання на новий термін, Трамп пообіцяв виступити посередником між Росією та Україною і припинити війну за 24 години
Останній список санкцій Росії включає ворогів Трампа – The Telegraph
23 травня, 15:04
Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
У Ялті окупанти вигадали новий спосіб помститися українцям, які не взяли паспорти РФ
31 травня, 07:28
РФ атакує Україну іранськими дронами
В іранських дронах виявлено деталі з країн-союзників України
3 червня, 06:15
Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Херсона
Ворог накрив Херсонщину масованим вогнем: серед постраждалих є діти
3 червня, 08:45
Російський Інститут розвитку інтернету щедро фінансує військову пропаганду
Росія виділила величезні кошти на військову пропаганду до 2025 року
7 червня, 06:13
Тепер індійський літак літак Boeing 777 став «заручником» у Магадані
Індійський літак летів до США, але екстрено сів у Магадані: що трапилось
8 червня, 16:01

Соціум

Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
Росіянин у аеропорту з'їв пакет із наркотиками й помер
Росіянин у аеропорту з'їв пакет із наркотиками й помер
У Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка
У Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка
Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного
Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного
На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
33K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
31K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
17K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду
15K
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?
14K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту