Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
Олег Сисуєв продовжує насолоджуватися розкішним життям попри війну в Україні
Топ-менеджер російського підсанкційного банку «Альфа-банк» Олег Сисуєв розкішно відпочиває на Лазурному узбережжі Франції. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».
Незважаючи на те, що співвласники «Альфа-банку» Михайло Фрідман і Петро Авен перебувають під санкціями, президент банку Сисуєв і досі має можливість жити у Франції на своїй розкішній віллі на Антібі, яка також не перебуває під арештом.
Президент підсанкційного банку потрапив в об'єктив українських журналістів біля розкішної вілли. Щоправда, коли журналісти завітали до маєтку наступного разу, ставні вже було закрито, а за декілька годин спостережень всередині будинку не спостерігалося жодного руху.
«Тож або Сисуєв помітив увагу та втік, або навідується на Лазуровий берег на вихідні», – йдеться у розслідуванні.
Зазначимо, що у лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти топів російського «Альфа-банку». Серед підсанкційних осіб опиинився і російський бізнесмен і політик, голова Ради директорів та президент «Альфа-банку» Олег Сисуєв
Нагадаємо, російські олігархи вимагають зняття санкцій з олігархів Фрідмана та Дерипаски. Питання їхнього виходу з-під санкцій цілком ймовірне, про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська. Проте те, що олігархи для цього мають зробити, вже має вирішити український уряд.
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