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Ющенко розповів, хто «вкрав» в України членство в НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ющенко розповів, хто «вкрав» в України членство в НАТО
Ангела Меркель переконувала, що самі українці майже не підтримують ідею приєднатися до НАТО
фото з відкритих джерел

За словами Віктора Ющенка, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель зіграла головну роль у тому, щоб Україна не отримала ПДЧ

Україна могла отримати План дій щодо членства до НАТО (ПДЧ) в НАТО ще 2008 року, якби не позиція тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це заявив експрезидент України Віктор Ющенко в інтерв'ю «ТСН».

За його словами, Сполучені Штати вже тоді хотіли надати ПДЧ Україні і Грузії. Ющенко зазначив, що коли їхав у Бухарест на саміт НАТО, то був впевнений, що Україна отримає ПДЧ.

«Так, ми чекали ПДЧ. Тим більше, це такий формат який не накладає на Європу неповоротних зобов’язень. Це як випускник середньої школи, але це ще не вступ до інституту. Одним словом – і для мене, і для Міші Саакашвілі це було як цілком очікуване домашнє сподівання, яке ми виконали з честю, де ми проводили відверту віддану по набуттю ПДЧ політику, хоча отримували в спину дуже багато стріл, починаючи від парламенту і закінчуючи своїми колегами по «демократичним силам», – пригадав Ющенко.

Проте експрезидент зрозумів в Бухаресті, що все не буде так гладко, як здавалося.

«На мій стіл поклали проєкт резолюції, який пропонується. По алфавіту розсадка за столом – Україна і США поряд. Я Бушу показую: Джордже, оце для такої редакції нам треба було їхати в Бухарест?», – зазначає третій президент.

У відповідь Буш показав на Меркель, яка сиділа у протилежному секторі, і тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

«Невеличка перерва. До мене підходить можливо 10, можливо 12 президентів європейських країн, особливо східноєвропейських, ми починаємо обговорювати, і я дивлюся, як президент Ніколя Саркозі – я так думаю, що він в туалет пішов, – а за столом залишилася з невеликою групою президентів канцлер Меркель.

Розмова вже закінчується, Меркель встає з-за столу, а я своїм колегам кажу: у нас один є варіант, зараз очі в очі поговорити з «головним солістом» сьогодшінього засідання. Ми підходимо до Меркель, їй ніяково. На моє заперечення, що ми виконали всі умови, у нас немає претензій ні по лінії Міноборони, ні по лінії МЗС, по жодному блоків нема зауважень. Чому ми бачим таку резолюцію? Це ж просто ПДЧ, це первинна кваліфікація не більше», – розповідає Ющенко.

Він пригадав, що Меркель відмовила Україні у підтримці надання ПДЧ в НАТО, мотивуючи це тим, що українське суспільство не підтримує євроатлантичний курс.

«Вона мені ставить запитання: «Скільки вас зараз підтримує нації в плані вступу НАТО – 31%». Вона хотіла сказати, що це мало. Я їй кажу: Ангело, розумієш, рік назад тезу інтеграції до НАТО підтримувало 14%, зараз 31. Я був переконаний, коли в тебе динаміка кратна – це дуже гарний результат», –  підсумував третій президент України.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ «одного дня».

Раніше повідомлялося, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

До слова, на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. 

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Теги: Німеччина НАТО Ангела Меркель Віктор Ющенко Франція Ніколя Саркозі

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