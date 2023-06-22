Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Максима Чумака

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Максима Чумака
Український чемпіон з дзюдо та самбо у 38 років загинув у бою з російськими окупантами
фото з відкритих джерел

На другий день повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вступив до лав Національної гвардії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Чумака.

Максим Чумак, військовослужбовець тактичної групи «Еней» стрілецького батальйону Нацгвардії, загинув 3 січня 2023 року поблизу міста Сватове у Луганській області.

Максим займався однією з найбільш мирних справ у світі – очолював підприємство зі зберігання зерна на Київщині (елеватор «Таганча»). Готувався до ще однієї мирної професії – опанував навички з управління нерухомими об’єктами. Був серед тих, чиї ідеї та завзяття мали б збудувати кращу Україну.

3 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в лісах Луганщини на Сватівському напрямку він загинув від влучання ворожого снаряду в автівку. Чоловікові навіки буде 38 років.

Максим разом з побратимами стали Легендами фронтового лісу під Кремінною
Максим разом з побратимами стали Легендами фронтового лісу під Кремінною
фото: Спортивний комітет України / facebook

Народився Максим Чумак в Києві у квітні 1984 року. З дитинства хлопчик загартовував у собі справжній чоловічий характер – він професійно займався дзюдо та самбо, став майстром спорту за цими дисциплінами, володарем чисельних нагород всеукраїнських та міжнародних змагань.

Спорт мав би стати його професійною долею, хлопця запрошували вступати до університету фізичного виховання та спорту. Але він Державний податковий університет, де навчався на факультеті податкової справи, обліку та аудиту, і водночас закінчив кафедру військової підготовки, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу.

26 лютого 2022 року Максим Чумак добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Отримав позивний Дар.

– А ти як хлібний дар чи як Божий дар?
У відповідь з надзвичайною усмішкою він відповів:
– Я як Божий дар.

Для багатьох побратимів він справді був як Божий дар. «Найкращий командир», – згадують вони Максима.

Він із товаришами став легендою фронтового лісу під Кремінною, де у надзвичайно тяжких умовах вздовж лінії фронту виконував бойові завдання і рятував своїх.

Максим мужньо та самовіддано захищав Батьківщину
Максим мужньо та самовіддано захищав Батьківщину
фото: Спортивний комітет України / facebook

У свій останній день Максим отримав поранення. Військовий лікар після огляду запропонував йому і побратиму із позивним «Хасан» виїхати для лікування на «велику землю». Але хлопці категорично відмовилися. Дар відповів, що не поїде з лісу, тому що у нього там «залишилися хлопці».

Повернувшись на лінію фронту, солдати продовжили свою роботу. Через кілька годин в автівку, у яку сіли Дар із Хасаном, влучив ворожий снаряд…

«Максима любили усі та будуть продовжувати любити, поважати та пам’ятати. Максим обрав шлях воїна. Війна забирає найкращих людей. Максим – наш Герой», – написала його дружина Ганна Литвиненко.

У важких умовах уздовж лінії фронту Максим виконував бойові завдання
У важких умовах уздовж лінії фронту Максим виконував бойові завдання
фото: Спортивний комітет України / facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну
Теги: війна пам'ять дзюдо смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 24-го лютого минулого року Оксана рятувала життя військових на Житомирському напрямку, а пізніше на Харківщині
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Оксану Горпініч
27 травня, 09:00
Сергій загинув 24 березня 2022 року в ході контрнаступу української армії на Київщині
Хвилина мовчання: згадаймо історика та публіциста Сергія Заїковського
25 травня, 09:00
До операції виведення військових з Азовсталі Дмитро не дожив майже місяць
Хвилина мовчання: згадаймо Дмитра Губарєва, який поліг на «Азовсталі»
31 травня, 09:00
Євгеній був медиком-стрільцем
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Євгенія Осієвського
2 червня, 09:00
У часи проросійської диктатури Януковича Кравченко протягом двох років перебував у підпіллі через оголошення у всеукраїнський розшук
Хвилина мовчання: згадаймо «азовця», письменника та видавця Миколу Кравченка
4 червня, 09:00
Доброволець російсько-української війни загинув у березні під час виконання бойових дій у Києві
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та активіста Дениса Рачинського
8 червня, 09:00
До участі в подіях на Майдані та в АТО Ірина була успішно дизайнером ландшафтів, спеціалізуючись на створенні трояндових садів і оранжерей
Хвилина мовчання: згадаймо дизайнерку ландшафтів та громадську активістку Ірину Цвілу
12 червня, 09:00
Руслан Грама з 2016 року брав активну участь в АТО та ООС на Донеччині, захищаючи нашу країну від ворога
Хвилина мовчання: згадаймо спецпризначенця Руслана Граму
14 червня, 09:00
Роман Жук пішов на війну добровольцем у перші дні
Хвилина мовчання: згадаймо фотографа та екоактивіста Романа Жука
20 червня, 09:00

Суспільство

«Жінка, а хоче різати». У Львівському медуніверситеті спалахнув скандал (відео)
«Жінка, а хоче різати». У Львівському медуніверситеті спалахнув скандал (відео)
Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Максима Чумака
Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Максима Чумака
Притула оголосив про новий мегазбір у понад 100 млн грн
Притула оголосив про новий мегазбір у понад 100 млн грн
У багатоповерхівці Києва стався вибух: є загиблі
У багатоповерхівці Києва стався вибух: є загиблі
Глава «Енергоатома» розповів, яку катастрофу можуть влаштувати окупанти
Глава «Енергоатома» розповів, яку катастрофу можуть влаштувати окупанти
Пожежа у столичній багатоповерхівці: у КМВА повідомили попередню причину вибуху
Пожежа у столичній багатоповерхівці: у КМВА повідомили попередню причину вибуху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
23K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
14K
Кадрові конкурси з відбору… корупціонерів?
12K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
11K
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»
7719
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту