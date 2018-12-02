Помпео назвав передумову зустрічі Трампа з Путіним



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Позицію адміністрації Трампа озвучив держсекретар Майк Помпео на полях саміту G20 Фото: AFP

Білий дім подумає про зустріч з Путіним після повернення кораблів і моряків Україні

Росія має повернути Україні захоплених у районі Керченської протоки моряків та кораблі. Лише коли це буде зроблено, Білий дім розгляне можливість планування зустрічі Трампа і Путіна, сказав державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю CNN на полях саміту G20 у суботу, 1 грудня.

Він також відкинув припущення, що зустріч президентів США і Росії, Дональда Трампа та Володимира Путіна, могла бути скасована через «російське» розслідування у Сполучених Штатах. Зміна планів пояснюється лише тим, що «росіяни повели себе геть усупереч міжнародному праву» щодо українських кораблів, наголосив державний секретар США.

Помпео розмовляв щодо цього з Трампом під час польоту. Президент, за його словами, вирішив, що «правильно сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українські кораблі, це їхнє, люди мають повернутися до своїх родин». Він додав, що Вашингтон шукає способів просувати діалог з Росією, проте останні дії Москви фактично зірвали дискусію щодо «певного прогресу» у двосторонніх відносинах.

Раніше цього ж дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель у розмові з Путіним закликала Росію розблокувати українські порти в Азовському морі та звільнити ув'язнених українських моряків. Вони домовилися порушити це питання у рамках «нормандської четвірки».

Як повідомлялося, 25 листопада рейдовий буксир «Яни Капу» і катери «Бердянськ» та «Нікополь» Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту в Україні на 30 діб запровадили воєнний стан в десяти областях.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині, який відбудеться 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими прикордонниками.

Як відомо, саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, в інтерв'ю газеті The Washington Post Трамп заявив, що може скасувати зустріч з Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі.