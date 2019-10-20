Турецька влада оприлюднила кількість втрат серед своїй військових у Сирії



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Операція турецьких військ проти курдів у Сирії

Солдат загинув під час розвідувальної та наглядової місії

Один турецький військовослужбовець загинув в зоні проведення бойових дій на півночі Сирії.

Про це повідомило на сторінці у Twitter Міністерство національної оборони Туреччини.

Згідно з повідомленням, турецький солдат загинув під час розвідувальної та наглядової місії в регіоні Тель-Аб’яд.

«Наш (турецький – ред.) військовий був замордований, ще один отримав поранення внаслідок вогню з протитанкового та стрілкового озброєння, що був відкритий курдами та «Силами народної самооборони», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.