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    У світі

    Турецька влада оприлюднила кількість втрат серед своїй військових у Сирії

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    <p>Операція турецьких військ проти курдів у Сирії</p> - Турецька влада оприлюднила кількість втрат серед своїй військових у Сирії

    Операція турецьких військ проти курдів у Сирії

    Солдат загинув під час розвідувальної та наглядової місії

    Один турецький військовослужбовець загинув в зоні проведення бойових дій на півночі Сирії.

    Про це повідомило на сторінці у Twitter Міністерство національної оборони Туреччини.

    Згідно з повідомленням, турецький солдат загинув під час розвідувальної та наглядової місії в регіоні Тель-Аб’яд.

    «Наш (турецький – ред.) військовий був замордований, ще один отримав поранення внаслідок вогню з протитанкового та стрілкового озброєння, що був відкритий курдами та «Силами народної самооборони», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.

    Реджеп Таїп Ердоган Сирія армія озброєння влада
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