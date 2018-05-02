Помпео склав присягу на посаді держсекретаря США

Трамп назвав нового держсекретаря «справжнім американським патріотом»

Державний секретар США Майк Помпео у середу взяв участь в урочистій процедурі приведення його до присяги на посаді державного секретаря, на якій були присутні президент Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс. Церемонія, яка відбулася в Державному департаменті США, транслювалася в прямому ефірі, повідомляє «Укрінформ». «Цей



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Майк Помпео після складання присяги держсекретаря

Трамп назвав нового держсекретаря «справжнім американським патріотом»

Державний секретар США Майк Помпео у середу взяв участь в урочистій процедурі приведення його до присяги на посаді державного секретаря, на якій були присутні президент Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс.

Церемонія, яка відбулася в Державному департаменті США, транслювалася в прямому ефірі, повідомляє «Укрінформ».

«Цей день є свідченням твоєї виняткової майстерності, Майк, майстерності та відданості в службі, що було доведено протягом усього життя», - наголосив глава Білого дому, вітаючи Майка Помпео з призначенням.

Трамп також назвав нового держсекретаря «справжнім американським патріотом». При цьому він виділив успіхи Помпео на посаді глави ЦРУ, яку той обіймав до приходу в Держдеп. Президент також висловив упевненість, що Майк Помпео досягне видатних успіхів і на посаді головного дипломата країни.

Безпосередню участь у приведенні до присяги нового держсекретаря взяв віце-президент США Майк Пенс. Він зачитував текст, який повторював Помпео з піднятою, за традицією, правою рукою.

Новий державний секретар США пообіцяв докласти зусиль, щоб зробити Америку «більш безпечною і процвітаючою». Серед головних завдань на своїй посаді, Помпео окреслив розв'язання проблем у Сирії, Північній Кореї, вирішення іранського ядерного питання, а також питань, «пов'язаних з Росією та її актів агресії».

Нагадаємо, Майк Помпео був формально приведений до присяги минулого четверга, в день затвердження його на посаді Сенатом і президентом США. На фото, оприлюдненому офісом речника Держдепартаменту США, Помпео складав присягу перед суддею.

За кілька годин після цього він відправився у своє перше зарубіжне турне, під час якого взяв участь у міністерській зустрічі НАТО та здійснив важливі візити до кількох країн Близького Сходу.

До слова, американка українського походження може стати заступником держсекретаря США.