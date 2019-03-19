Помпео вірить у прогрес в переговорах з КНДР щодо денуклеаризації



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Державний секретар США Майк Помпео

Я переконаний, що досягнення прогресу можливо, заявив Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео вважає можливим досягнення прогресу на переговорах з КНДР щодо денуклеаризації

Про це повідомляє Kfdi.

За його словами, на переговорах з лідером КНДР Кім Чен Ином вдалося досягти певного прогресу, хоча і не такого значного, як того «бажали в світі і як сподівалися США».

«Я переконаний, що досягнення прогресу можливо. Я переконаний в тому, що голова Кім хоче просуватися в цьому напрямку. Ми повинні продовжувати роботу і вести переговори з тим, щоб домогтися такого результату для всього світу», - заявив він.

Напередодні міністр оборони Республіки Корея заявив, що немає ознак підготовки КНДР до ракетних пусків.

Раніше світові ЗМІ оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.