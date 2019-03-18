Міністр оборони Республіки Корея: немає ознак підготовки КНДР до ракетних пусків



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На думку Чон Кьон Ду, зарано говорити про те, що поновлення активності на полігоні Сохе означає можливість запуску ракет

Із 8 березня не було помічено жодної нової активності на полігоні Сохе

В рамках слухань в парламенті Республіки Корея очільник оборонного відомства цієї країни Чон Кьон Ду заявив, що на сьогодні зарано говорити про можливість нових ракетних пусків, незважаючи на попередню активність на окремих полігонах в КНДР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Чон Кьон Ду, зарано говорити про те, що поновлення активності на полігоні Сохе означає можливість запуску ракет.

При цьому міністр оборони Республіки Корея відмовився відповідати на питання, чи Пхеньян відновив повністю цей об’єкт. До цього американський аналітичний центр 38 North повідомляв, що із 8 березня не було помічено жодної нової активності на полігоні Сохе.

Окремо міністр із питань об’єднання Республіки Корея Чо Мьон Гьон заявив на слуханнях про те, що остання діяльність на ракетних об’єктах КНДР може бути спробою Пхеньяну отримати додаткові важелі тиску і впливу на переговорах.

Нагадаємо, світові ЗМІ оприлюднили фотознімки, які вказували на те, що Північна Корея проводить роботи на стартовому майданчику на полігоні Сохе, неподалік від кордону з Китаєм. Ще перед першим самітом лідерів США й КНДР в червні минулого року північнокорейська сторона почала демонтувати цей майданчик.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вкрай розчарований, якщо підтвердиться інформація про початок відновлення в Північній Кореї ракетно-ядерного полігону, який раніше був заморожений.