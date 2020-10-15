Посол України розповів про виклик до МЗС Білорусі через указ Зеленського



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Посол України в Білорусі Ігор Кизим: зустріч хоч і носила емоційний характер, але була конструктивною

Білорусь направила ноту Україні через указ Володимира Зеленського про IT-фахівців

Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів подробиці візиту в МЗС Білорусі через указ Володимира Зеленського про білоруських IT-фахівців.

Про це посол написав у Facebook.

За його словами, зустріч хоч і носила емоційний характер, але була конструктивною і стосувалася інших питань. При цьому висловлені претензії дипломату незрозумілі, «а перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних та міжурядових угод важко піддаються логіці».

«Указ був прийнятий у зв'язку зі зверненнями тих самих білоруських фахівців, які висловили бажання працювати в Україні, і їх проханнями створити для цього прийнятніші умови перебування. При цьому очевидно, що якщо таке прохання було висловлене, значить, їх щось не влаштовує у себе вдома, в Білорусі. Вони захотіли поїхати в іншу країну, і очевидно, що в силу багатьох обставин Україна для них дуже привабливий вибір (зрозуміла мова, родинні зв'язки, загальна освіта і т.д.). І Україна готова таких людей прийняти. Так в чому ж тут «недружні»? Як мені здається, це скоріше акт допомоги тим людям, яким зараз нелегко в Білорусі (хоча б тимчасово)», – написав Кизим.

Дипломат також нагадав, що в 2014 році Лукашенко підписав указ під тим же номером про надання допомоги українцям, які через війну на Донбасі тікали в Білорусь.

«І мова зараз не про чисельність українців, яких прийняв братський білоруський народ (спасибі йому за кожного українця), а про готовність у важкий період надати допомогу тим, хто її потребує. А бізнес, якої б сфери він не стосувався, залишатиметься і працюватиме там, де створені умови для його розвитку, чесної конкуренції та отримання прибутку. І винятків, як мені здається, тут немає», – резюмував Кизим.

Нагадаємо, що напередодні Білорусь направила ноту Україні через указ Зеленського про IT-фахівців. Мінськ назвав указ Володимира Зеленського «недружнім і дискримінаційним», а також таким, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь». Документ «сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів», йшлося в повідомленні на сайті глави держави.

Нагадаємо, в Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній.