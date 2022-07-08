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    Технології

    Хакери з РФ вчинили потужну атаку на Латвію

    Кібератаку називають найпотужнішою в історії країни - Хакери з РФ вчинили потужну атаку на Латвію
    Кібератаку називають найпотужнішою в історії країни
    фото з відкритих джерел

    Зловмисники намагалися вивести з ладу суспільний мовник

    Латвія стала об’єктом найбільш потужної у своїй історії кібератаки, в межах якої протягом 12 годин намагалися вивести з ладу суспільний мовник – за цими діями стоять хакери з російського угруповання Killnet. Про це повідомляє The Times.

    За словами директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса, кібератаки на Латвію посилилися протягом останнього місяця і, вочевидь, пов’язані з рішенням демонтувати до 300 радянських пам’ятників.

    «Понад місяць Латвія перебуває під інтенсивними російськими кібератаками з різних векторів. Вони були переважно непомітними, оскільки кіберінфраструктура Латвії виявила надзвичайну стійкість перед лицем ворожої діяльності», – зазначив Сартс.

    Кібератаки здійснювалися переважно методом DDoS, за якого велика кількість комп’ютерів перевантажує системи одночасними запитами. У середу суспільний мовник Латвії повідомив, що повністю відбив спробу скомпрометувати свої комп’ютерні системи.

    Нещодавно російські хакери атакували понад 40 країн: кому дісталося найбільше.

    Нагадаємо, Латвія готується до війни з Росією? Населення отримало «тривожні» інструкції.

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    Теги: росія окупанти НАТО кібератака війна Латвія Україна окупація хакер #stoprussia
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    Хакери з РФ вчинили потужну атаку на Латвію