Прокуратура країна заявила, що кібератака сталася з російського міста Магнітогорська

У суботу, 15 жовтня, російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва. Про це повідомляє видання Bulgarian News Agency.

Сайт адміністрації президента Болгарії зазнав масованої DDoS-атаки, проте вміст сайту жодним чином не постраждав.

«Кібератака сталася з російського міста Магнітогорська. Не ясно, чи була вона здійснена одним хакером або групою хакерів», – заявив заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов.

Він нагадав, що це не перша кібератака з боку РФ. У квітні цього року росіяни вже атакували сайти офіційних структур країни.

Пізніше стало відомо, що відповідальність за кібератаку на Болгарію взяло на себе російське угруповання Killnet. Мотивом атаки стала «зрада Росії та постачання зброї Україні».

Нагадаємо, у серпні вебсайт Сейму Латвії, яка оголосила Росію державою-спонсором тероризму, атакували хакери – імовірно, проросійське угруповання Killnet.

Також 8 липня Латвія стала об’єктом найбільш потужної у своїй історії кібератаки, в межах якої протягом 12 годин намагалися вивести з ладу суспільний мовник – за цими діями також стоять хакери з російського угруповання Killnet.