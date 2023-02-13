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Понад 250 тисяч іспанців вийшли на мітинг у Мадриді (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Понад 250 тисяч іспанців вийшли на мітинг у Мадриді (фото)
Сотні тисяч іспанців вийшли на мітинг через невдоволення медичною сферою
Фото: Associated Press

Протести відбулися через невдоволення медичною системою

Сотні тисяч іспанців у Мадриді вийшли на протестну акцію. Вони мітингували проти управління регіональним урядом столичними службами охорони здоров’я. Про це повідомляє Associated Press.

За заявою влади, у центрі міста зібралися понад 250 тис. осіб. Водночас організатори акції стверджують, що в протесті взяли участь на кілька сотень тисяч більше людей. Демонстрацію очолили асоціації медичних працівників за підтримки лівих партій, профспілок та звичайних громадян, стурбованих ситуацією в системі охорони здоров’я регіону. Останніми місяцями вони регулярно виходять на протести. 

Іспанці мітингують через проблеми в медичній системі
Іспанці мітингують через проблеми в медичній системі
фото: Associated Press

Регіональний голова Мадрида Ізабель Діас Аюсо впевнений, що демонстрації вмотивовані політичними інтересами лівих суперників напередодні регіональних виборів, які відбудуться у травні. 

Іспанці мітингують через проблеми в медичній системі
Іспанці мітингують через проблеми в медичній системі
фото: Associated Press

Нагадаємо, що в січні у столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду у питанні постачань Україні бойових танків Leopard.

Теги: медицина Іспанія мітинг

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