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Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО
Під час тренувань отримали травми солдати НАТО
фото із відкритих джерел

Aftonbladet: 11 солдатів постраждали під час стрибків з парашутами на навчаннях НАТО

Понад десять солдатів постраждали під час навчань НАТО у Швеції. Про це пише місцеве видання Aftonbladet. За даними видання, військовослужбовці Альянсу зазнали травм при стрибках із парашутами.

«Одинадцять людей отримали поранення після стрибка з парашутом під час навчань НАТО Swift Response у Скіллінгариді в провінції Смоланд у вівторок», – повідомили журналісти видання.

«Вони всі травмувалися під час стрибків. Є поранення та переломи, але ніякої загрози життю немає», – повідомив речник штабу армії Йоакім Еловссон. Уточнюється, що постраждали військові із США, Угорщини та Італії. Солдатів доставили до лікарень у містах Лінчепінгу та Єнчепінгу.

«Дев'ятьох евакуювали гелікоптером, а двох доставили в лікарню», – додав Йоакім Еловссон.

За даними видання, від 600 до 800 солдатів НАТО протягом дня здійснили стрибки з парашутом на авіабазі Хагшулт.

До цього Польща, країни Балтії та США почали спільні навчання військово-повітряних сил. Розпочалися багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів Америки та країн Балтії під назвою Astral Knight-24 («Зоряний лицар-24»). Про це пише Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції системи IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління та контролю у повітряній сфері.

Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу – FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

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Теги: військові соцмережі гелікоптер Швеція поранення НАТО навчання

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