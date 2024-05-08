Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО

Aftonbladet: 11 солдатів постраждали під час стрибків з парашутами на навчаннях НАТО

Понад десять солдатів постраждали під час навчань НАТО у Швеції. Про це пише місцеве видання Aftonbladet. За даними видання, військовослужбовці Альянсу зазнали травм при стрибках із парашутами.

«Одинадцять людей отримали поранення після стрибка з парашутом під час навчань НАТО Swift Response у Скіллінгариді в провінції Смоланд у вівторок», – повідомили журналісти видання.

«Вони всі травмувалися під час стрибків. Є поранення та переломи, але ніякої загрози життю немає», – повідомив речник штабу армії Йоакім Еловссон. Уточнюється, що постраждали військові із США, Угорщини та Італії. Солдатів доставили до лікарень у містах Лінчепінгу та Єнчепінгу.

«Дев'ятьох евакуювали гелікоптером, а двох доставили в лікарню», – додав Йоакім Еловссон.

За даними видання, від 600 до 800 солдатів НАТО протягом дня здійснили стрибки з парашутом на авіабазі Хагшулт.

До цього Польща, країни Балтії та США почали спільні навчання військово-повітряних сил. Розпочалися багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів Америки та країн Балтії під назвою Astral Knight-24 («Зоряний лицар-24»). Про це пише Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції системи IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління та контролю у повітряній сфері.

Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу – FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).