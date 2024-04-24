Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія найближчими тижнями змінить цілі та посилить удари – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія найближчими тижнями змінить цілі та посилить удари – ISW
Окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні
фото з відкритих джерел

Росіяни можуть змінити набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти

Російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір РФ посилити свою ударну кампанію, щоб порушити матеріально-технічне забезпечення українських військових.

Військові аналітики припускають, що російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти.

Окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати матеріальні обмеження українських військ напередодні прибуття допомоги із США. 

Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк вказує на те, що російські війська можуть посилити наступ у цих районах.

Російські війська завдали ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і можуть повторити та розширити ці удари в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку. 

Аналітики вважають, що російське військове командування, ймовірно, сподівається, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і відтермінують покращення можливостей, які надасть українським військам прибуття американської безпекової допомоги.

Нагадаємо, російська армія посилить атаки по Україні на тлі поновлення військової допомоги Києву з боку США. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

Як повідомлялося, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні, як тільки він буде на його столі у середу, щоб можна було розпочати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. 

Читайте також: 

Теги: військові наступ війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня
Чому РФ нищить українські інфраструктуру та міста?
27 березня, 10:03
Люди починають непокоїтись про корупцію, а не про війну
Мобілізація у пастці ілюзій
11 квiтня, 13:33
У серпні 2022 року Олег Гладковський планував виїхати з України, але прикордонники заборонили
«У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон Розслідування
29 березня, 10:45
Росіяни формують додатковий резерв
Росія готується відкрити ще один напрямок фронту, – комбат ЗСУ
31 березня, 14:47
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
3 квiтня, 00:51
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
7 квiтня, 09:24
У 2014 році Тарас Чайка закінчив військову кафедру Національної академії Сухопутних військ
Отримав смертельне поранення, але врятував життя побратимів. Згадаймо Героя України Тараса Чайку
7 квiтня, 09:00
Президент Джо Байден та Біньямін Нетаньяху на зустрічі у Нью-Йорку, 20 вересня 2023 р.
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу
18 квiтня, 14:00
фото: Wikipedia Commons
ВМС підтвердили удар по російському судну в окупованому Криму
21 квiтня, 17:44

Події в Україні

Понад 100 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Понад 100 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Росія найближчими тижнями змінить цілі та посилить удари – ISW
Росія найближчими тижнями змінить цілі та посилить удари – ISW
Атака на житловий комплекс у Харкові: з’явилися фото наслідків
Атака на житловий комплекс у Харкові: з’явилися фото наслідків
ЗСУ просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW
Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки
Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки
У Харкові пролунали потужні вибухи (оновлено)
У Харкові пролунали потужні вибухи (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
15K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
14K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
11K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
11K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
9949
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua