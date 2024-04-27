Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами

Міністерство освіти проведе переговори з Міністерством закордонних справ Польщі щодо можливих загроз для українських студентів у Польщі

У Польщі проживає близько 50 000 студентів з України

Українська влада припинила видачу паспортів чоловікам віком 18-60 років за межами країни. Польський міністр науки і вищої освіти Даріуш Вєчорек прокоментував, що буде з українськими студентами, коли у них закінчиться термін дії документів. Про це повідомляє TOKFM.pl.

За словами Вєчорека, справа серйозна, бо у Польщі проживає близько 50 000 студентів з України. Коли вони приїхали до країни, всі мали паспорти, студентські візи та посвідку на проживання в Польщі, який вони продовжують у воєводських управліннях.

«Нам потрібно це проаналізувати. На цей час ми не бачимо якоїсь особливої загрози. Маю чесно зізнатися, що нам, ймовірно, доведеться поговорити з цього приводу з Міністром освіти і науки України та подивитися, як український уряд підійде до цього питання у випадку зі студентами», – сказав міністр науки.

Він додав: оскільки студенти розпочали навчання у Польщі, і зараз вони на другому чи третьому курсі, то було б добре, якби люди таки закінчили навчання.

Крім цього, Міністерство освіти проведе переговори з Міністерством закордонних справ Польщі щодо можливих загроз для українських студентів у Польщі.

Нагадаємо, що 25 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства «Документ» за кордоном. Зокрема, ці чоловіки зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.