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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Як українські дрони перетворюють Крим на «зону закритого доступу» для ворога

glavcom.ua
Українські дрони змінюють хід бою
фото з відкритих джерел

Огляд ситуації на фронті

Для початку – те, що наші авіатори у суботу 27 квітня збили над Одесою ворожий «Орлан-10», використовуючи поршневий Як-52. Це насправді дуже цікава новація, подібне можна спробувати і для збиття «Шахедів» над тиловими районами (і цілком можливо, що подібне таки спробують). Тим більш, що в історії воєн після Другої світової були випадки, коли для військових завдань використовували навіть поршневі Ан-2.

Про всяк випадок, треба нагадати – справді, бразильські літаки Super Tucano нам би для будь-чого ідеально підійшли, але проблема у тому, що сама Бразилія нам нічого не хоче продавати через свою лояльність Росії.

Ще із важливого – що наші дрони накрили аеродром «Морозовск», звідки злітали ворожі бомбардувальники бити по нашій передовій.

Спочатку вважалось, що українські БПЛА влучили «лише» по ангару з модулями УМПК, які роблять російські бомби керованими. Однак зараз уже з’явились перші супутникові знімки з того летовища, і там масштаб руйнувань значно масштабніше. Можливо, навіть зачепили один чи кілька літаків.

Крім того, російські ресурси заявляли про результативну ракетну атаку ЗСУ по системах ППО на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

Тут можна одразу переходити до головного – навіть російські окупанти уже розуміють, що далекобійна зброя у розпорядженні наших військ перетворює Крим поступово на «зону закритого доступу» для ворога.

Із того, що наразі відомо за напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Сирський підтвердив, що на даний момент наші війська відійшли західніше Бердичів. Однак на даний момент бої за саме Очеретине тривають.

Бахмутський напрямок

Ворог поновив атаки у районі Часового Яру, але тут треба ще раз наголосити на тому, що російські нападники хочуть отримати успіх по всій ширині цієї ділянки ворога, а наші військові активно працюють над тим, щоб не дати ворогу реалізувати цей намір.

Новопавлівський напрямок

Було офіційно підтверджено, що наші війська відійшли західніше Новомихайлівки. Але тут варто наголосити, що бійці ЗСУ майже три місяці ефективно стримували у цьому районі росіян, котрі тут втратили кількасот одиниць техніки, не кажучи вже про число піхоти.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Ось тут Сили оборони України мають тактичні успіхи у районах Синьківки та Серебрянського лісництва відповідно.

Південь загалом

На Херсонському напрямку наші війська просунулись у районі Велетенського та встановили контроль над островом Нестрига. Ймовірно, ці дії далі розвиватимуться на розширення присутності наших військ на Лівобережжі Херсонщини.

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Теги: аеродром Бразилія військові зброя окупанти

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