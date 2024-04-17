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Росія збільшує масштаби незаконного застосування сльозогінного газу на фронті – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія збільшує масштаби незаконного застосування сльозогінного газу на фронті – Reuters
На фронті Росія посилила незаконне використання засобів боротьби з масовими заворушеннями, зокрема сльозогінний газ, щоб спробувати розчистити окопи
фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Україна зафіксувала близько 900 застосувань Росією засобів боротьби з масовими заворушеннями за останні шість місяців

Українські військовослужбовці заявили виданню Reuters, що росіяни все частіше застосовують сльозогінний газ на фронті.

Український піхотинець із позивним «Промінь» розповів, як швидко довелося одягати протигаз після того, як російський безпілотник, що летів над його траншеєю на східному фронті, скинув гранату зі сльозогінним газом.

«Це схоже на перцевий балончик, від нього сльозяться очі. Він не смертельний, але він заважає і вибиває вас з ладу. Це дуже ускладнює виконання ваших обов’язків, якщо ви його вдихнули», – сказав він про атаку, яку пережив у січні.

Українські військові розповіли, що на фронті Росія посилила незаконне використання засобів боротьби з масовими заворушеннями, зокрема сльозогінний газ, щоб спробувати розчистити окопи.

Такі засоби заборонені на полі бою відповідно до міжнародної Конвенції про хімічну зброю, яку підписали Росія та Україна. Росія в основному використовувала ручні гранати K-51, VOH і RH-VO, заряджені CS, CN та іншими газами.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил Підтримки ЗСУ Сергій Пахомов заявив, що Україна зафіксувала близько 900 застосувань Росією засобів боротьби з масовими заворушеннями за останні шість місяців із понад 1400 випадками з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

«Крім деморалізації, людина втрачає фізичні можливості – не бачить, не дихає, все дратує. Так, це тимчасово, але це той самий момент, який ворог може використати, щоб захопити ту чи іншу позицію», – сказав він.

За словами Пахомова, 500 українських військовослужбовців потребували медичної допомоги після впливу токсичних речовин на полі бою, і щонайменше один військовий помер після задихання від сльозогінного газу.

Нагадаємо, прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою. Ці боєприпаси розпиляють речовину, яка вражає дихальні шляхи.

Також російські військові збільшили кількість використання на фронті боєприпасів з отруйною речовиною. Їх застосовують, коли не можуть узяти українські окопи. Про це повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» – офіцер Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За словами Лиховія, за останній тиждень росіяни майже пів сотні разів робили скиди із безпілотників, прив'язавши гранати з отруйною речовиною типу хлорпікрин.

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Теги: росіяни ворог безпілотник боєприпаси Україна військові росія прикордонники

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