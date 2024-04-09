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Військові амбіції коштуватимуть країнам НАТО захмарної суми – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Військові амбіції коштуватимуть країнам НАТО захмарної суми – Bloomberg
Низка країн будуть вимушено вкладати кошти у свою оборону протягом наступних 10 років
фото із відкритих джерел

Bloomberg: США та їхні союзники тільки починають усвідомлювати збільшення витрат на оборону, що необхідні для того, щоб стримати війська Росії та Китаю

Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» можуть витратити понад $10 трлн на оборону протягом наступного десятиліття. Про це пише Bloomberg. За його інформацією, не виключено, що західні країни повторять військові витрати часів холодної війни у ​​4% ВВП, щоб реалізувати плани НАТО. Журналісти зазначають, що нова ера глобального переозброєння набирає обертів.

Згідно з розрахунками Bloomberg Economics, якщо США та їхні союзники з «Великої сімки» досягнуть таких рівнів, це означатиме понад $10 трлн додаткових зобов'язань протягом наступного десятиліття.

Як зазначає агентство, величезні витрати супроводжуватимуться «непростими рішеннями», пов'язаними з податками, соціальним забезпеченням та державними позиками. «Це, ймовірно, призведе до перетворення оборонних компаній, державних фінансів та фінансових ринків», - зазначила аналітик агентства Дженніфер Уелч.

За її інформацією, слабшим в економічному плані країнам Заходу доведеться зробити «болісний вибір між збільшенням запозичень, скороченням видатків на інші статті бюджету та підвищенням податків». Проте певні труднощі у сфері державних фінансів чекають і на економіку Сполучених Штатів.

Bloomberg зазначив, що прагнення західних країн до збільшення оборонних витрат насамперед пов'язане з поточними конфліктами, а також із нібито наявною загрозою з боку Китаю. У той же час агентство зазначило, що зростання витрат на озброєння спостерігається зараз у багатьох країнах світу, зокрема, азіатських.

14 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг, роблячи свою щорічну доповідь про безпеку Північноатлантичного альянсу, повідомив, що розташовані в Європі країни НАТО і Канада в 2024 році інвестують в оборону $470 млрд, що становитиме 2% від їхнього сумарного ВВП. Він підкреслив, що у 2023 році зростання військових витрат НАТО склало «безпрецедентні 11%». За його словами, у 2024 році дві третини держав НАТО витрачатимуть на оборону понад 2% ВВП. Столтенберг не уточнив, про які держави йдеться. 

До слова, Держдеп США назвав умову вступу України до НАТО. Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала Росія. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

На запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Йенса Солтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер відповів, що нічого не змінилося щодо схвалення графіку і це все ще залежить від завершення війни.

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Теги: росія НАТО Канада військові Україна Єнс Столтенберг озброєння

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