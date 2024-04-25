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Швеція розпочала масштабну підготовку до війни з Росією – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Швеція розпочала масштабну підготовку до війни з Росією – Bloomberg
Швеція готується протистояти можливому наступу Росії
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Швеція вже має план на випадок найгіршого сценарію – поширення війни в Європі

Швеція розпочала активну модернізацію своєї інфраструктури та цивільної оборони. Мета – підготовка до війни в Європі з Росією. Про це пише американське агентство Bloomberg.

«Скандинавська нація з 10-мільйонним населенням перебуває у підвищеній військовій готовності після російської анексії Криму десять років тому. Але зіткнувшись із дедалі сміливішими заявами Володимира Путіна новий член НАТО каже, що має бути максимально готовим, якщо конфлікт пошириться через країни Балтії», – пишуть журналісти видання. 

До своїх пріоритетів скандинавська країна включила досить вразливу енергетичну інфраструктуру. У зв'язку з цим, наприклад, було ухвалено рішення знову ввести в експлуатацію законсервовану електростанцію в Мальме, яку збиралися демонтувати та відправити за кордон. Оператор енергосистеми Швеції заявив про своє бажання відновити об'єкт, щоб той міг підтримувати світло у третьому за величиною місті країни у разі атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Ніхто не знає, скільки в нас є часу», – каже міністр у справах цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Енергопостачання  у Швеції – це поєднання атомної, гідро- та вітрової систем – і воно особливо вразливе через географічне розташування країни. Приблизно 16 тис. кілометрів ліній електропередач, які допомагають з’єднати виробництво на півночі з основними містами на півдні, проходять через лісову місцевість, що покриває приблизно дві третини ландшафту. Це робить місцеву мережу більш реальною ціллю для збоїв, ніж у багатьох інших європейських країнах.

«Критично важлива інфраструктура, як, наприклад, електромережа, часто є головною мішенню під час війни», – коментує Віра ван Зоест, доцент Шведського університету оборони.

Однак розширення поля бою по всій Європі – це не єдина проблема. Таємничі атаки два роки тому на газопроводи Nord Stream, які призвели до стрімкого зростання цін, підкреслюють значну небезпеку гібридної війни у країні.

Так чи інакше, шведський уряд наполягає на тому, що країна має бути повністю готовою, якщо війна пошириться на Прибалтику. Як зазначає видання, окрім відновлення енергетики Швеція взялась за зміцнення армії, чисельність якої була скорочена після холодної війни. Оскільки Швеція зробила ставку на мирне майбутнє, країні необхідно оновити також порти, дороги, залізничні мережі, лікарні та притулки.

До кінця 2028 року близько тисячі шведських фахівців мають бути підготовані для надання допомоги у захисті енергопостачання, а навколо енергооб'єктів будуть побудовані міцніші огорожі та посилений контроль. У бюджеті на 2024 рік на ці цілі Швеція виділила $510 млн, що приблизно втричі більше за суму, виділену в 2021 році, до початку повномаштабної війни в Україні, зазначає Bloomberg.

Раніше стало відомо, що нові члени НАТО спонукають армію США поглянути на можливість розміщення складів на «крайній півночі». У зв'язку зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО США планують побудувати в арктичному регіоні Європи великий склад попереднього зберігання зброї. Про це пише Breaking Defense.

Керівник Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, додав він, очолює деякі з цих змін і розробляє план, який «обійме та інтегрує Фінляндію та Швецію в підприємство НАТО, і це призведе до деяких змін на місцях».

Breaking Defense зазначає, що одним із можливих місць є Норвегія, але великий інтерес до гігантського складу американців виявляють також Швеція та Фінляндія.

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Теги: конфлікт кордон інфраструктура війна дороги міністр Швеція

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